Produktionstekniker
2026-04-13
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2026-04-13
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Här får du en central roll i att utveckla och förbättra produktionen i en verksamhet där effektivitet, kvalitet, arbetsmiljö och leveranssäkerhet står högt på agendan. Du arbetar nära den dagliga driften och är med och skapar förutsättningar för ett mer robust och välfungerande produktionsflöde.
Uppdraget spänner över både operativa och mer långsiktiga frågor. Du är med och förbättrar arbetsmetoder, ser över produktionsytans utformning, stöttar vid tekniska utmaningar och bidrar i det kontinuerliga förbättringsarbetet tillsammans med operatörer, montörer, servicepersonal och produktionsledning.
Det här är ett uppdrag för dig som vill kombinera problemlösning i vardagen med möjlighet att påverka arbetssätt, utrustning och framtida investeringar.
ArbetsuppgifterDu utvecklar produktionsmetoder med fokus på förbättrad produktivitet, kvalitet, arbetsmiljö och leveranssäkerhet.
Du kartlägger och förbättrar produktionsflöden samt bidrar till utformningen av produktionsytan.
Du hanterar inköps- och godkännandeprocesser för produktionsutrustning och produktionshjälpmedel.
Du tar fram operationsbeskrivningar för arbetsmoment tillsammans med operatörer och montörer.
Du upprättar instruktioner för totalt produktivt underhåll i samarbete med operatörer, montörer och servicepersonal.
Du deltar i handlingsplansmöten och daglig styrning.
Du medverkar i arbetsmiljöarbetet och bidrar till en säker och välfungerande produktionsmiljö.
Du arbetar löpande med uppmätning och uppdatering av sedeltider.
Du löser akuta produktionstekniska problem och hanterar produktvårdsärenden kopplade till produktionsteknik.
Du stöttar produktionsledaren i det ständiga förbättringsarbetet och driver egna förbättrings- och investeringsinitiativ.
KravDu har erfarenhet av produktionstekniskt arbete i en producerande verksamhet.
Du har arbetat med att utveckla produktionsmetoder och förbättra produktionsflöden.
Du har förmåga att arbeta med frågor som rör kvalitet, arbetsmiljö och leveranssäkerhet i produktionen.
Du har erfarenhet av att ta fram arbetsinstruktioner, operationsbeskrivningar eller motsvarande produktionsnära dokumentation.
Du kan hantera produktionstekniska problem i både löpande drift och förbättringsarbete.
Du trivs i nära samarbete med operatörer, montörer, servicepersonal och produktionsledning.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7553771-1941980". Omfattning
Dette är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
Västerås
)
722 12 VÄSTERÅS
