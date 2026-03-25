Produktionstekniker
Är du en erfaren produktionstekniker som trivs nära produktionen och drivs av att effektivisera, förbättra flöden och skapa stabila processer? Nu söker vi dig som vill ta en viktig roll hos ett högteknologiskt industriföretag i Linköping med stark tillväxt och högt tempo i verksamheten.
Om rollen
Vår kund befinner sig i en fas med stort fokus på produktion, effektivisering och kvalitetsförbättring. Verksamheten växlar upp och behöver stärka upp med erfaren produktionsteknisk kompetens för att säkerställa stabila flöden, rätt kapacitet och en effektiv produktion.
Du kommer att arbeta brett inom produktionsteknik med fokus på att stödja och utveckla den löpande produktionen. Exempel på arbetsuppgifter:
Effektivisering av produktionsflöden
Balansering av produktionslinor och arbete med taktökning
Ta fram layouter och utformning av arbetsplatser
Identifiering och åtgärdande av flaskhalsar
Förbättringsarbete kopplat till kvalitet, arbetsmetoder och arbetssätt
Framtagning och uppdatering av arbetsinstruktioner och produktionsunderlag
Produktionsnära stöd till verkstad och operatörer
Säkerställa att produkten byggs enligt gällande krav och underlag
Du arbetar i nära samarbete med produktion, kvalitet och konstruktion och är en viktig länk mellan teknik och verkstad.
Uppdraget är långsiktigt på minst 1 år med möjlighet till förlängning. Rollen utvecklas över tid och ger möjlighet till ett bredare ansvar när du är varm i kläderna.
Vem du är
Vi ser att du:
Har minst 3-5 års erfarenhet som produktionstekniker
Har relevant utbildning inom produktionsteknik eller motsvarande.
Har bakgrund från tillverkande industri (meriterande med erfarenhet av komplex montering)
Har arbetat med förbättringsarbete, flödesoptimering och produktionsutveckling
Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
Har svenskt medborgarskap
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är självgående och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt
Är trygg i din kompetens och fungerar som stöd i produktionstekniska frågor
Är kommunikativ och trivs med att arbeta nära människor i produktionen
Har ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt
Det här är en roll för dig som inte väntar på instruktioner utan aktivt tar dig framåt i organisationen och skapar resultat.
Att vara konsult på Consensus
Att vara konsult hos Consensus innebär att du får tillgång till unika möjligheter för både personlig och professionell utveckling. Vi strävar efter att skapa långsiktiga relationer och att du ska känna dig trygg och motiverad i ditt arbete. Genom kontinuerlig dialog med vår konsultchef ser vi till att du får den support och feedback du behöver för att nå dina karriärmål. Som en del av vårt team är du med och stärker våra kunders verksamheter och samtidigt din egen kompetens. Läs mer om vad vi erbjuder på: https://consensus.nu/bli-konsult-hos-oss/
Nästa steg
Känner du dig redo för att ta nästa steg i din karriär och få möjlighet att använda din expertis för att göra skillnad för oss och våra kunder? Var med på vår resa så skapar vi unika möjligheter tillsammans!
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Hannes Eliasson, hannes.eliasson@consensus.nu
, alt. 076 - 112 23 86. Ansök redan idag då vi hanterar ansökningar löpande.
