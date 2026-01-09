Produktionstekniker
AB Linde Maskiner / Maskiningenjörsjobb / Lindesberg Visa alla maskiningenjörsjobb i Lindesberg
2026-01-09
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Linde Maskiner i Lindesberg
, Örebro
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vid Lindesjöns strand i det vackra Bergslagen har Linde Maskiner verkat sedan 1853. Mer än hälften av alla tunga lastvagnar som tillverkas i Europa har t.ex. plåtkomponenter från Linde Maskiner i sig. Vi jobbar med plåt från någon millimeters tjocklek upp till 25 mm. Vi automatpressar, laserskär, hydraulpressar, svetsar och monterar.
Som produktionstekniker hos AB Linde Maskiner kommer du att ha mycket varierande dagliga uppgifter. För att trivas och lyckas i din roll har du ett högt engagemang, ett positivt förhållningssätt och förmågan att kunna bibehålla fokus även när du möts av utmaningar i din vardag.
I den här rollen bidrar du till att utveckla och underhålla vår produktionsanläggning så att vi uppnår bästa möjliga resultat gällande säkerhet, kvalitet och effektivitet. Att arbeta med optimering av program för skärande bearbetning och robotar är viktiga inslag i din vardag och du stöttar vår produktionspersonal när det kommer till hantering och felsökning av maskiner. Tillsammans säkerställer ni också att vår utrustning är anpassad för att tillverka produkter enligt specifikationer och ritningar.
Du gillar att jobba med förbättringar och ser alternativa lösningar, och genom att hålla dig uppdaterad inom ny teknik och trender hjälper du oss att ta fram moderna metoder, verktyg och utrustningar. Din tekniska kunskap är värdefull i vårt förbättringsarbete och du deltar i diverse investeringsprojekt. Du ser också till att alla har tillgång till information och du skapar nära samarbeten med operatörer, övriga produktionstekniker, verktygsavdelningen samt projektledare.
Om dig:
Som produktionstekniker hos AB Linde Maskiner kommer du att ha mycket varierande dagliga uppgifter. För att trivas och lyckas i din roll har du ett högt engagemang, ett positivt förhållningssätt och viljan att arbeta i team.
Då rollen innebär dagligt samarbete och kommunikation med andra behöver du vara relationskapande, kommunikativ och ha lätt för att samarbeta på alla nivåer. Ditt arbete präglas av god struktur och du är van vid att arbeta med många olika arbetsuppgifter samtidigt. Som person är du engagerad, initiativtagande och har förmågan att ta eget ansvar och driva ditt arbete framåt.
För att lyckas i den här rollen bör du ha ett tekniskt intresse och gärna erfarenhet från en liknande roll.
Krav för tjänsten:
• Du har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Meriterande om du har erfarenhet:
• Kunskaper i PLC-programmering
• Arbetat som CNC-operatör med programmerings vana av nya artiklar
• Kunskaper om laserskärning, pressning eller elektronik
• Programmeringsvana
• CADStor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Välkommen med din ansökan!!Besök gärna vår hemsida www.lindemaskiner.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6475129-1780558". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Linde Maskiner
(org.nr 556039-7365), https://lindemaskiner.teamtailor.com
Hyttevägen 10 (visa karta
)
711 31 LINDESBERG Jobbnummer
9674933