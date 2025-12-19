Produktionstekniker
Linköping
NexerEngineering växer i Linköping! Brinner du för att lösa tekniska utmaningar och vill vara med och effektivisera framtidens produktion? Vi söker dig som vill vara en del av Linköpings bästa konsultgrupp inom produktion, konstruktion och inbyggda system. Tillsammans är vi i framkant och skapar innovativa lösningar för våra kunder, utvecklar oss själva och har riktigt kul på vägen!
OmNexer Engineering i Linköping Inom affärsområdet Nexer Engineering samarbetar vi med branschledande företag och är specialiserade på produktutveckling och tillverkning. Vårt främsta fokus är på uppdrag inom bland annat försvarssektorn, fordonsindustrin och energibranschen, där vi täcker kompetensområdena inom allt från systemutveckling och embedded till elektronik, mekanik och så klart - produktionsteknik.
Vi arbetar med långsiktiga uppdrag, och när du känner att det är dags för en ny utmaning så finns det goda möjligheter att växa vidare genom Nexer. Vi ger dig stöd och den kompetensutveckling som behövs för att kunna vidareutvecklas i den riktning som du vill. Om rollen
Som konsult spelar du stor roll i ditt expertisområde inom produktionsteknik. Arbetsuppgifter i uppdragen kan vara industrialisera nya produkter, stödja produktionen av befintliga produkter, leda utvecklingen samt förbättra tillverkningsprocesserna inom din produktionsavdelning. I uppdragen arbetar du tvärfunktionellt i kundens organisation och har en stor kontaktyta. Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet inom produktionsteknik och god kunskap inom produktionssystem
Kunskap inom Lean, Six sigma
Relevant teknisk utbildning, gärna med inriktning produktionsteknik
Goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som skrift
Meriterande kunskaper:
IFS, Delmia
CAD
Driva förbättringsarbete
Som konsult är du anställd av Nexer och har ditt hemmakontor hos oss i Linköping, där dörren alltid står öppen för dig oavsett uppdragets placering.
Känner du igen dig i beskrivningen ovan och tycker att Nexer låter som rätt plats för dig? Då ser vi verkligen fram emot att läsa din ansökan! Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Har du däremot några frågor är du välkommen att höra av dig till Victoria Olsson på: victoria.olsson@nexergroup.com
Mer omNexer som arbetsgivare Jobbardu på Nexer får du en modig och entreprenörsdriven arbetsgivare med internationell närvaro. Vi är stolta över att leda den digitala revolutionen och vara i teknikens framkant, alltid med ett agilt och framåtlutat förhållningssätt. Här får du unika möjligheter att drömma stort, agera smart och utvecklas. Vi är ett familjeägt bolag med långsiktiga strategier, vilket innebär att du är nära de som fattar beslut och kan vara med och påverka. Vår kultur Vår vision är Promising future - det är viktigt för oss att göra skillnad och bidra till en bättre framtid. Vi har ett engagemang för våra kunder och en uppriktig omtanke om varandra. Vi omfamnar mångfald och tror att människor med olika bakgrunder och erfarenheter gör vårt arbete och vårt företag bättre. Vi värdesätter innovation och viljan att utvecklas och ta nästa steg - framåt och uppåt. Dessutom har vi roligt på jobbet!
