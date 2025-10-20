Produktionstekniker
2025-10-20
Har du ett brinnande intresse för produktionsteknik och vill arbeta i en roll där du får vara med och utveckla framtidens produkter? Vi söker nu en erfaren Produktionstekniker till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund!
OM ROLLENSom Produktionstekniker och konsult kommer du ha en central roll i att driva effektivisering och utveckling av produktionsflöden i en högteknologisk och komplex miljö. Du blir en en nyckelperson i produktionsflödet och ansvarar för att säkerställa en balanserad och effektiv produktion. Du arbetar i gränssnittet mellan konstruktion och tillverkning. I rollen ingår också att ta egna initiativ till förbättring genom att identifiera och genomföra projekt med fokus på kvalitet, ledtid och effektivitet. I rollen kommer du bland annat jobba med att:
Optimera produktionsflöden och arbetsmetoder
Utforma layouter och arbetsplatser för bästa flödeseffektivitet
Genomföra värdeflödesanalyser och balanseringsarbete
Planera och implementera produktionsuppdateringar utifrån konstruktionsförändringar
Följa upp produktionsekonomi
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som är förbättringsdriven, effektiviseringsinriktad och analytisk. Du har en naturlig förmåga att se förbättringspotential och att omsätta idéer till konkreta resultat. Vi tror också att du är van vid samt trivs med att arbeta självständigt men också bra på att samarbeta med dina kollegor i ett sammansvetsat team.
För att passa och trivas i rollen stämmer även följande punkter in på dig:
Produktionsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Minst tre års erfarenhet av produktionsteknik, gärna från tillverkningsindustrin
Erfarenhet av att implementera nya produkter i produktion
God förståelse för LEAN-metodik
Flytande svenska och engelska, såväl i tal som skrift
Om du har erfarenhet av balansering, flödessimulering och värdeflödesanalys samt erfarenhet av IFS ERP9 ser vi det som starkt meriterande.
Hos vår kund står säkerhet och förtroende i centrum. Som en del av processen kommer du därför behöva genomgå en bakgrundskontroll och säkerhetsklassning. Även svenskt medborgarskap är ett krav.
OM A-HUBA-hub är ett av Sveriges snabbast växande företag med stark lokal förankring. Vi erbjuder konsultuppdrag inom bland annat teknik, IT och ekonomi samt är auktoriserade av Kompetensföretagen (Almega). Det innebär trygghet med kollektivavtal, pension, försäkringar och semester. Vår vägledande princip är Human First - människan i centrum i allt vi gör. Vi finns med dig hela vägen fram till, på och efter nästa steg som konsult på A-hub.
