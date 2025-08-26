Produktionstekniker
Nammo Sweden AB - Lindesberg / Maskiningenjörsjobb / Lindesberg Visa alla maskiningenjörsjobb i Lindesberg
2025-08-26
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nammo Sweden AB - Lindesberg i Lindesberg
Nammo-koncernen har ca 3.600 anställda och finns representerade i 11 länder världen över. Verksamheten omfattar utveckling, produktion och försäljning av högteknologiska försvarsprodukter samt miljövänlig demilitarisering. Nammo Sweden AB finns på fyra orter i Sverige och har ca 500 anställda.
Nammo är ett värderingsstyrt företag och våra värderingar Engagemang, Precision och Omtanke genomsyrar hela vår verksamhet.
Produktionstekniker
Skulle du trivas i en omväxlande roll där teknik och förbättringar är en stor del av vardagen? Nu söker vi våra nästa Produktionstekniker.
Här erbjuds ett självständigt och utvecklande arbete där du får en aktiv roll i utvecklingen av vår produktion. Du får möjlighet att växa både professionellt och personligt i en framgångsrik och expanderande verksamhet med korta beslutsvägar och framtidsoptimism.
Om rollen
Enheten i Lindesberg befinner sig i en kraftig expansion vilket ställer högre krav på en störningsfri och effektiv produktion ur ett produktionstekniskt perspektiv. I rollen som produktionstekniker får du en central roll i vår verksamhet. Du ska fungera som strategisk produktionsteknisk support motproduktion, produkt- och kontraktskontoret, inköp och kvalitet. Delta och svara upp för produktionstekniska underlag samt produktionsomställningar.Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
• Delta som nyckelresurs i projekt rörande kapacitetsökning och driva dessa aktiviteter inom det produktionstekniska området
• Initiera investeringar för kapacitetsökning avseende investeringsprojekt samt förändringar inom befintlig maskinpark.
• Effektivisera och balansera produktionsflöden inom det egna ansvarsområdet
• Upprätta layouter och dokumentera effektiva produktionsflöden.
• Produktionstekniska förbättringar för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, effektivitet och säkerhet.
• Ansvara/medverka vid process- samt utrustnings- och maskinutveckling.
• Medverka vid framtagning av processplaner för tillverkning, verktyg, utrustning och maskiner.
• Medverka vid förfrågan-, order- utvecklings- och produktvårdsprojekt inom produktsegmentet.
• Leda och koordinera externa och interna resurser inom produktionstekniska arbetsuppgifter/projekt.
Rollen tillhör vår teknikavdelning där finner en ganska ny organisation men där erfarenhet finns bland kollegorna. Att samarbeta i teamet och stötta varandra när det behövs är en självklarhet i den expansiva fas som vi just nu befinner oss i. Som Produktionstekniker kommer du vara placerad i Lindesberg och rapportera till Teknisk chef.
Vår kandidat
Vi söker sig som har en teknisk utbildning, helst på högskole-/ universitetsnivå och några års erfarenhet av produktionstekniskt arbete i en producerande verksamhet eller motsvarande. Har du även erfarenhet av arbete med underhåll är det förstås meriterande. Då vi verkar i en internationell miljö krävs goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Vidare är det meriterande om du har tidigare arbete inom försvarsindustrin-, explosivämnesindustrin.
För att trivas i rollen behöver du vara en flexibel och nyfiken person som gärna driver ditt eget arbete framåt och som inte är rädd för att ta initiativ. Då vi är i en expansiv fas just nu ser vi att viljan att lära och det tekniska intresset kommer vara avgörande. Hittar du även motivation i att bygga upp arbetssätt och arbeta med utveckling kan du vara helt rätt kandidat för oss, och vi den rätta arbetsgivaren för dig!Kontaktuppgifter för detta jobb
För mer information gällande rollen och Nammo är du varmt välkommen att kontakta tillförordnad rekryterande chef, Hanna Larsson på ext-hanna.larsson@nammo.com
Intervjuer genomförs löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 2025-09-14.
Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nammo Sweden AB
(org.nr 556249-6835)
Köpingsvägen 35 (visa karta
)
711 22 LINDESBERG Arbetsplats
Nammo Sweden AB - Lindesberg Jobbnummer
9475740