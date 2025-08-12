Produktionstekniker
2025-08-12
Vi söker produktionstekniker i Finspång.
Tjänstgöring: 100%
Start: Omgående
Tjänstform: Tillsvidare
Lön: baserat på erfarenhet

Dina arbetsuppgifter
Vara ett dagligt stöd till produktionen
Ansvara för att upprätta och uppdatera beredningar för dina artiklar
Vara delaktig i förbättringsarbete både gällande produktionsteknik och för din artikel
Ansvarig för kostnadsuppföljning, uppföljning av kvaliteten och ledtiden på din artikelProfil
Du har teknisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande arbetserfarenhet
Du har goda kunskaper inom SAP
Du har goda eller vissa kunskaper inom Teamcenter
Du är drivande som person och kan arbeta självständigt
Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: jobb@fullbemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Full Bemanning Sverige AB
(org.nr 559393-5355) Arbetsplats
Produktionstekniker Jobbnummer
