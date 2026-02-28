Produktionstekniker - produktionsnära stöd, Linköping
Experis AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping
2026-02-28
Vill du arbeta nära avancerad tillverkningsmiljö hos en av Sveriges mest högteknologiska industriverksamheter? Är du en driven och lösningsorienterad produktionstekniker som trivs i en roll där du både får förbättra, utveckla och vara nära det dagliga arbetet i produktionen?
Då kan detta vara möjligheten för dig!
Jefferson Wells söker nu en produktionsnära Produktionstekniker till vår kund Saab i Linköping.
Om rollen
I detta uppdrag blir du en del av Saabs produktionsverksamhet och arbetar i ett team där ni tillsammans driver utveckling, effektivisering och problemlösning i produktionen.
Du kommer bland annat att:
Utveckla och förbättra produktionsmetoder och arbetssätt
Delta i projekt och tekniska förbättringsinitiativ
Arbeta nära produktionen med teknisk problemlösning
Vara del av ledningslaget för det produktionsavsnitt du tillhör, tillsammans med produktionsledare, teamledare, kvalitetstekniker och produktionsstyrare
Bidra till uppföljning mot måltimmar, ledtider och övergripande produktionsmål
Ta fram riktlinjer och aktiviteter för att stärka produktivitet och kvalitet
Rollen passar dig som gillar att vara där det händer - nära produktion, metodutveckling och det dagliga flödet.
Vi söker dig som har:
Kompetens & erfarenhet
Erfarenhet av produktion eller produktionstekniskt arbete
Gärna erfarenhet från skrov/sammanbyggnad (meriterande)
Erfarenhet av IFS eller motsvarande ERP-system

Utbildningsbakgrund
YH-utbildning inom relevant område
eller motsvarande arbetslivserfarenhet, exempelvis som produktionstekniker eller montör

Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är en person som:
Är lösningsorienterad och tar egna initiativ
Arbetar lika bra självständigt som i team
Är strukturerad, engagerad och har ett starkt driv
Trivs i en roll där du får påverka och förbättra
Om uppdraget
Ort: Linköping
Uppdragsgivare: Saab
Anställningsform: Konsultuppdrag via Jefferson Wells
Som konsult hos Jefferson Wells får du en trygg anställning, fina utvecklingsmöjligheter och möjligheten att arbeta hos några av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Säkerhetskrav
Tjänsten kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För vissa befattningar kan krav på specifikt medborgarskap förekomma.
Är du redo för nästa steg?
Ansök redan idag! Vi går igenom urval löpande och ser fram emot att välkomna dig till Jefferson Wells - där din kompetens och utveckling står i fokus.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Industrigatan 5 (visa karta
)
582 77 LINKÖPING

Arbetsplats
Linköping Kontakt
Contact
Isyan Baykal Tamburaci
isyan.baykal.tamburaci@jeffersonwells.se

Jobbnummer
9769317