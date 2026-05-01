Produktionsteknik/ Beredning/Inköp Robustus wear comp. AB
2026-05-01
Om Tjänsten:
Vi är ett tillverkande företag som inom maskinbearbetning som ät tillsammans med systerföretaget ca 50anställda.
Du gör teknisk beredning på nya produkter inom svarvning slipning , fräsning och köper verktyg. Du jobber när produktion chef planerare och operatörer. Då vi är en liten organisation så är det mycket hands on.
Ni är 3st gruppen som delvis har samma arbetsuppgifter.
Då vi är en lite företag så kommer man att stötta varandra i andras abetsuppgifter.
Det förkommer ofta kontakter med leverantörer och kunder för att lösa och för stå produkterna vi ska tillverka.
Produktionsplanerare ansvarar för huvudplaneringen av företagets produktionsgrupper så att våra mål kan uppfyllas och du ansvar för den tekniska del i det flödet. Tjänsten är variationsrik och involverande där du samarbetar löpande med framför allt försäljning, inköp, och produktion . I rollen delar du ansvaret med en kollega för att vår interna planering ska få förutsättning för ett jämnt och effektivt utnyttjande av inköp och produktionsflöde och att verksamheten kan leverera enligt åtagande.

Dina arbetsuppgifter
Göra beredningar mm i vårt Affärssystem Monitor.
Artikelberedning, lagerstyrning och optimering.
Medverka i förbättring och effektivisering av processer.
Inköp/ Avrop
Delta i planeringsmöten
Stöta operatörer vid uppstart av nya artiklar.
Du erbjuds:
En vardag som kännetecknas av teknik, puls och en föränderlig miljö.
Ett intressant och självständigt arbete.
Arbete tillsammans med kompetenta och härliga kollegor.
Vi söker dig som:
Har ett antal års tidigare erfarenhet av teknisk beredning inom tillverkande industri, samt en relevant utbildning inom området.(du får gärna varit CNC operatör).
Är en van användare av affärssystem och Officepaket.
Vill arbeta i en viktig roll, som har en hög samarbetsförmåga och vill arbeta i en verksamhet under utveckling.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska både i tal och skrift(svenska).
Meriterande om du:
Har erfarenhet av affärssystemet Monitor.
Erfarenhet från tillverkningsindustrin.
Som person är du:
Strukturerad
Ansvarsfull
Drivande i dina processer
Kommunikativ
Arbetet bedrivas på vårt systerföretag Robustus Wear Components AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
E-post: tord.vidlund@hallsbergs-smide.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionsteknik". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs Smide AB
(org.nr 556262-7108)
Bergsmansvägen 2 (visa karta
)
694 35 HALLSBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bergsmansvägen 2 Kontakt
VD på Robustus Wear Components AB
Tord vidlund tord.vidlund@hallsbergs-smide.se 0701911260, 0705177220 Jobbnummer
9887044