Produktionssupport till vår elektroniksektion
Saab Aktiebolag / Elektronikjobb / Karlskoga Visa alla elektronikjobb i Karlskoga
2026-07-02
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab Aktiebolag i Karlskoga
, Karlstad
, Arboga
, Haninge
, Linköping
eller i hela Sverige
Redo att hitta din grej? Testa nytt, utbyt erfarenheter och upptäck vad du verkligen gillar att göra.
Din roll
Vi söker nu en produktionssupport som blir länken mellan produktionen och designavdelningen och som stöttar verksamheten vid uppkomna produktionsstopp.
Du kommer att ingå i en sektion med cirka tio konstruktörer som ansvarar för nyutveckling, konstruktion och förvaltning av elektroniksystem i våra produkter inom missilsystem. Arbetet sker i en miljö med kompetenta medarbetare som främjar både personlig utveckling och karriärutveckling. Vi värnar om en arbetsplats där gemenskap, stimulerande arbetsuppgifter och trivsel står i fokus.
Din arbetsplats och ditt kontor är placerade i Karlskoga. Tjänsten kan innebära resor, både nationellt och internationellt.
I rollen som produktionssupport fungerar du som ett tekniskt stöd med målet att minimera tiden vid uppkomna produktionsstopp. Arbetsuppgifterna består bland annat av felsökning, analys och återkoppling av resultat till designavdelningen för vidare åtgärder. Du förväntas kunna lösa tekniska utmaningar på egen hand och, när det behövs, samarbeta med de designansvariga för att hitta rätt lösning.
Arbetet är både självständigt och bygger på nära samarbete med andra, samtidigt som det erbjuder en varierad och omväxlande vardag.Publiceringsdatum2026-07-02Profil
Vi söker dig med teknisk bakgrund som har god problemlösningsförmåga och trivs med att samarbeta med andra. Du är en serviceinriktad person med ett lösningsorienterat arbetssätt och ett starkt driv. Eftersom rollen innebär täta kontakter med både produktionen och designavdelningen är det viktigt att du har god förmåga att kommunicera, både muntligt och skriftligt.
Vi ser att du har en bakgrund inom elektronik och erfarenhet av felsökning. Det är meriterande om du har erfarenhet från produktionsmiljö samt produktkännedom.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. På grund av semesterperioden kan återkoppling och nästa steg i rekryteringsprocessen ta längre tid än vanligt. Vi behandlar inkomna ansökningar löpande, men slutgiltig återkoppling kan komma att ske först i slutet av augusti. Tack för din förståelse och ditt intresse för tjänsten.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Boforsvägen 1 (visa karta
)
691 50 KARLSKOGA Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9989837