Produktionsstyrare | Saab | Linköping

Är du erfaren inom produktion, planering eller logistik och vill ta nästa steg i din karriär? Vi på Jefferson Wells söker en produktionsstyrare för ett spännande konsultuppdrag hos vår kund SAAB i Linköping inom sektionen Material Planning. Som produktionsstyrare blir du en nyckelperson i det operativa stödet nära produktionen. Vill du arbeta i en miljö där du får bidra till effektiva flöden och förbättrade resultat? Skicka in din ansökan redan idag!
Ort: Linköping
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Anställning: Konsultuppdrag via Jefferson Wells
Om jobbet som Produktionsstyrare:
Som produktionsstyrare hos Jefferson Wells, ute hos vår kund SAAB, har du en operativ roll med fokus på att stötta produktionen och säkerställa att planeringen fungerar smidigt. Du blir en viktig länk mellan olika funktioner och arbetar nära produktionsledare, planering, inköp och industrialisering. Rollen kräver att du är proaktiv, söker information och tar initiativ för att lösa problem.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Koordinera den operativa planeringen och fungera som stöd nära verkstaden.
* Samarbeta med produktionsledare och övriga i stödteamet.
* Hantera återlämningar till lager och bistå vid materielbrister.
* Delta i dialoger kring produktionsflöden och bidra till förbättringar.
* Säkerställa att produktionen följer plan och skapa struktur i arbetet.
Den vi söker:
Vi söker dig som trivs med att ha kontroll, skapa struktur och se till att produktionen flyter enligt plan. Du har erfarenhet från produktion, planering eller logistik, gärna inom tillverkande industri. För att lyckas i rollen är du lösningsorienterad, analytisk och trygg i att fatta beslut även när förutsättningarna snabbt förändras. Du har lätt för att samarbeta med olika funktioner och kommunicerar tydligt.
Vi ser gärna att du har:
* Erfarenhet från produktion, planering eller logistik.
* Förmåga att skapa struktur och driva arbetet framåt.
* God samarbetsförmåga och tydlig kommunikation.
* Analytisk förmåga och beslutsamhet i föränderliga situationer.
Meriterande:
* Erfarenhet från tillverkande industri.
* Kunskap om förbättringsarbete och flödesoptimering.
Befattning kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Om Jefferson Wells:
