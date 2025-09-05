Produktionsstöd
Ohlssons grundades 1998 i Landskrona och har idag ca 850 anställda, verksamhet i ett 50-tal kommuner runtom i Sverige och en omsättning på drygt 1,5 miljarder. Företaget bistår kommuner och företag med tjänster inom renhållning, slam och VA, återvinning, transport och entreprenad. I koncernen ingår även Puls - Planerad Underhållsservice AB, Soreto Services AB, Exellent Syd AB, ÖMAB och Tintorella Fastigheter AB. Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
Vi söker nu en ny kollega till vårt Kundcenter i Helsingborg, en central funktion som fungerar som ett viktigt stöd både för produktionen och för våra kunder. Det här är ingen traditionell kundtjänstroll, utan en bred och varierad tjänst där du blir en nyckelperson i samspelet mellan kund, system och verksamhet. Rollen har fokus på att säkerställa att våra processer fungerar smidigt och att våra kunder får ett professionellt och tillförlitligt stöd. Du blir en del av en verksamhet i utveckling där du får möjlighet att påverka och bidra till att skapa struktur och kvalitet i våra arbetssätt.
Huvudsakliga uppgifter
Hantera kundavtal, ombudsavtal och krediteringsunderlag
Rapportera till Naturvårdsverket via vårt system T5
Administrera vågkort och bokningar för kranbilar
Säkerställa korrekta faktureringsunderlag och hantera avvikelser
Stötta produktionen med statistik, underlag och uppföljning
Ta emot bokningar både på mejl och via telefonKvalifikationer
Vi söker dig som vill vara med och bygga upp och utveckla ett Kundcenter i förändring. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har förmågan att kombinera struktur med flexibilitet. Snabba förändringar och parallella arbetsuppgifter ser du som en naturlig del av vardagen, och du är trygg i att fatta beslut när det behövs. Din känsla för service är utpräglad och du drivs av att hitta lösningar. Som person är du prestigelös och nyfiken, med en positiv inställning som smittar av sig på andra. Du gillar att samarbeta, är engagerad och intresserad av människor, samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppgifter.
Erfarenhet och kvalifikationer
Erfarenhet från en liknande roll, där du arbetat med produktionsstöd, administration eller koordination
Dokumenterad förmåga att fatta snabba beslut i en föränderlig miljö
Vana att strukturera, prioritera och skapa ordning även när många uppgifter pågår parallellt
God administrativ kompetens och erfarenhet av att arbeta i olika system
Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
God systemvana och intresse för att utveckla och arbeta med digitala verktyg
Vi erbjuder
