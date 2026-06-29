Produktionssamordnare till Marinverkstaden
Försvarsmakten / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2026-06-29
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Vill du jobba i en inspirerande miljö mitt i ett av våra världsarv och avnjuta vackra Karlskrona från sjösidan? Marinbasen söker nu produktionssamordnare med inriktning mot teknisk tjänst för anställning vid Marinverkstaden. Vi erbjuder ett omväxlande och varierande arbete med stora möjligheter att påverka din egen arbetsdag. Anställningen innefattar flexibel arbetstid och erbjuder möjligheter till friskvård på arbetstid.
Om avdelningen
MarinV:s UV (Undervattensvapen-avdelning) gör underhåll på förekommande undervattensvapensystem med tillhörande stödsystem i Marinen. Det innebär att arbete utförs på torpeder, minor och sjunkbomber. Marinverkstadens UV-avd består av ca 30 stycken medarbetare och avdelningen ingår i Marinverkstäderna med verksamhet i mellersta och södra Sverige. Nu söker vi medarbetare i Karlskrona.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvar för beställning av underhåll på eget materiel och utrustning
Kontroll av inkommande gods samt registervård
Registervård och inventering av eget lager
KRAVPubliceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
3-årig gymnasieutbildning med godkända betyg
2 års erfarenhet av administrativt arbete
God teknisk kännedom
Vana att arbeta i digital miljö
Kunskaper i Office
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, svenska och engelska
B-körkort (Manuellt)Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och stabil. Mötet med nya människor ska vara en självklarhet och du kan utrycka dig väl i tal och skrift. Du kommer att arbeta i grupp så vi ser gärna att du kan samarbeta väl med andra människor och ha ett gott kamratskap. Du bör alltså vara trevlig. Men du ska även kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ och eget ansvar. Som person är du stresstålig och lojal. Vi kommer att lägga stor vikt på din personlighet.
MERITERANDE
Erfarenheter att hantera försvarsmaktens redovisningssystem: LIFT, Prio etc
Tidigare arbetat med försvarsmaktens materiel
Grundläggande militär utbildning (GSU eller VPL)
Teknisk engelska
Erfarenhet av teknisk tjänst i försvarsmakten
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Karlskrona.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Befattningen är civil.
Tjänsten innebär genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och övning i krigsorganisationen.
Upplysningar om befattningen
Magnus Olsson, nås via FM växel 010-828 50 00.
Information om rekryteringsprocessen
MarinB HR-avdelning nås via FM växel 010 82-85 000.
Fackliga företrädare
SACO Mikael Olsson
OFR/O Officersförbundet Jonas Mård
Försvarsförbundet Jimmy Svensson
SEKO Andreas Emilsson
Samtliga personer ovan nås via växeln: 010-828 50 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-09-10. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
371 23 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9983096