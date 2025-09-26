Produktionssamordnare
2025-09-26
Företagspresentation Vi söker nu en Produktionssamordnare med erfarenhet från byggbranschen som vill bidra till att säkerställa säkerhet, kvalitet och effektivitet i våra projekt. Här får du arbeta nära både projektledning och fält, med ansvar för att stötta planering och samordning av det dagliga arbetet på plats.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden I rollen som Produktionssamordnare blir du en viktig länk mellan projektledning, arbetslag och underentreprenörer. Du bidrar till att skapa struktur och förutsättningar för att arbetet utförs tryggt, effektivt och enligt gällande krav. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
• Stötta i planering av arbetsmoment, resursfördelning och tidsscheman
• Delta i arbetsberedningar, säkerhetsronder och genomgångar på plats
• Följa upp aktiviteter dagligen och rapportera avvikelser eller förbättringsförslag
• Samordna med leverantörer och entreprenörer så att rätt material, verktyg och resurser finns tillgängliga
• Bidra till introduktion och handledning av nya resurser i projektet
• Medverka till att rutiner och processer utvecklas och efterlevs
Din profil Vi söker dig som har några års erfarenhet från bygg- eller anläggningsbranschen och vill ta nästa steg i en mer koordinerande roll. Har du arbetat som arbetsledare på ett bygge ser vi det som en stark merit. Du är strukturerad, kommunikativ och trivs med att samarbeta. Som person är du lösningsorienterad och trygg i att ta ansvar för detaljer utan att tappa helheten. Kvalifikationer:
• Några års erfarenhet från bygg- eller anläggningsbranschen, gärna som arbetsledare
• BAS-P och BAS-U certifiering
• Kunskap om svenska arbetsmiljöregler (HSE)
• Kännedom om hantering av risker och farliga ämnen är meriterande
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Tjänsten är ett konsultuppdrag med anställning hos Unik Resurs med placering hos vår kund. Uppdraget förväntas pågå minst 1år med med stor möjlighet till förlängning, tillträde enligt överenskommelse. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan - ansök redan idag!
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet! Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult.
Vårt erbjudande:
• Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
• Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
• Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
• Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
• Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag! Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam; Madeleine Sandberg, 0704-10 63 98, madeleine.sandberg@unikresurs.se
Daniel Stålbäck, 0730-42 31 22, daniel.stalback@unikresurs.se
Unik Resurs Välkommen till Unik Resurs!Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
