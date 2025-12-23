Produktionsrådgivare
Växa hjälper lantbruksföretag att utveckla sin verksamhet genom rådgivning inom foder, djurvälfärd, produktionsekonomi och management. Nu söker vi en produktionsrådgivare med placering på Öland. Detta är en unik möjlighet att få jobba med engagerade kollegor i ett av Sveriges mest spännande företag. Tillsammans gör vi skillnad för våra kunder och medlemmar, och det märks!Publiceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
Som produktionsrådgivare arbetar du aktivt med utveckling av lantbruksföretag med mjölk- och köttproduktion. Växas uppdrag är att tillhandahålla rådgivningstjänster inom foder, produktionsekonomi, djurvälfärd och management. Du kommer också att vara en del av vårt team inom Hållbarhet.
I arbetsuppgifterna ingår främst rådgivning ute hos våra kunder, framförallt mjölkföretag. Du är aktiv inom utveckling och stöd ute hos kund med utfodring, foderplanering, produktionsekonomi, logistik, vall, mjölkkvalitet, teknik och djurvälfärd. Du kommer också som en del av vårt hållbarhetsteam jobba med och forma framtidens hållbara lantbruk. Denna rådgivning kommer till största delen att ske genom det avtal vi har med Arla där vi har ett uppdrag att föreslå åtgärder för att minska gårdens klimatavtryck.
Övriga arbetsuppgifter kan vara att hålla kurser för lantbrukare, ansvara och delta i olika utvecklingsprojekt samt arbeta inom Greppa Näringen och andra upphandlade uppdrag från exempelvis Länsstyrelsen.
Tillsammans med Växa Sveriges övriga personal såsom husdjurstekniker, avelsrådgivare, djurhälsoveterinärer, företagsrådgivare, bygg- och växtodlingsrådgivare bildar vi team runt våra kunder för att utveckla deras företag.Profil
Vi söker dig som:
Är Lantmästare, Husdjursagronom eller har motsvarande akademisk utbildning.
Har goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Har B-körkort
Det är ett extra plus om du har:
Praktisk erfarenhet från lantbruk
Arbetat som rådgivare och/eller säljare i branschen.
Kunskap inom företagsekonomi och eller grovfoderproduktion.
Vi lägger stor vikt vid din personliga drivkraft och söker personer med stort engagemang och förmåga att möta människor. Du har ett lokalt team att luta dig mot men vi förväntar oss att du tar egna initiativ, har ett sinne för ordning och reda och kan arbeta självständigt. Arbetet är mycket självständig där du aktivt planerar dina kundbesök. Som person är du öppen och lyhörd med tydligt affärs- och kundfokus. Du har lätt för att skapa goda relationer och tycker om att samarbeta i team.
Vi erbjuder
Hos Växa får du utveckling, bra förmåner och engagerade kollegor samt en spännande roll med varierande arbetsuppgifter. Du får arbeta i ett dynamiskt team där vi tillsammans driver utvecklingen framåt. Du kommer till en arbetsplats med ett gott hjärta och mycket kompetens, hos oss får du utvecklas själv, samtidigt som du får bidra till och följa utvecklingen hos våra kunder.
Vidare erbjuds du bra förmåner så som sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag, ett flexibelt arbetsliv och en individuellt anpassad kompetensutveckling. Att ha balans i livet är en självklarhet hos oss!Övrig information
Tjänsten är på heltid. Lön enligt överenskommelse.
Du är placerad på vår driftplats på Öland.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsuler hos Jobbet.se, Hanna Koponen på 073-5920393 eller hanna.koponen@jobbet.se
.
Facklig kontaktperson: Pernilla Olsson, Akademikerna, 010-471 07 35
Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om arbetsgivaren - Växa Sverige
Växa Sverige är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag för lantbruksföretagare, huvudsakligen inom mjölk- och köttproduktion. Hållbarhet och konkurrenskraft är centrala begrepp i vår verksamhet, och företagen som är våra kunder står för klimatsmart produktion, god djurhälsa och låg användning av antibiotika. Vår vision är att bidra till ökad konkurrenskraft hos våra kunder genom de tjänster, verktyg och den service vi säljer. Vi är landets största husdjursförening, och omsätter drygt 400 Mkr. Hos oss jobbar cirka 500 anställda fördelade på 27 driftsplatser över i stort sett hela landet. Som ett ledande kunskapsföretag i branschen värderas kompetens högt hos oss, tillsammans med arbetsglädje, affärsmässighet och initiativrikedom. Så ansöker du
