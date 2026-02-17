Produktionsprojektledare inom Elektronik
Produktionsprojektledare - Led projekt från order till leverans i teknikens framkant
Som projektledare hos oss på Syntronic får du möjligheten att ta ansvar för spännande kunduppdrag inom elektronik som sträcker sig över både utveckling och produktion. Du blir en nyckelperson i att driva projekten framåt och leda teamet mot gemensamma mål - hela vägen till en färdig produkt eller tjänst som vi kan vara stolta över.
Vårt produktionsbolag, Syntronic Production Services, växer och söker nu projektledare som vill ta helhetsansvar för kundprojekt - från order till leverans. Hos oss får du arbeta nära både kund och produktion, med stöd från t.ex. produktionstekniker, planerare, inköpare och andra specialister.
Din roll
Som produktionsprojektledare inom elektronik ansvarar du för att driva och koordinera kundprojekt inom elektronikproduktion. Du är projektets nav och har ansvar för:
Planering, uppföljning och leverans av projekt enligt tid, kostnad och kvalitet
Kontakt med kund och andra stakeholders för att kommunicera projektets status
Leda projekt i nära samarbete med kollegor inom teknik, produktion, inköp och logistik, för att leverera rätt kvalitet, med precision och i tid till kund.
Säkerställa att projektet följer kundens krav, interna processer och regulatoriska standarder
Hantera förändringar, risker och avvikelser proaktivt
Bidra till införsäljning och offertarbete för nya projekt
Vi söker dig som
Har teknisk förståelse, gärna inom elektronikproduktion eller liknande
Är utbildad högskole- eller civilingenjör, eller har motsvarande erfarenhet
Har erfarenhet av projektledning inom industri, produktion eller teknik
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Har ett starkt målfokus, en kommunikativ förmåga som engagerar såväl teamet som våra kunder, och en naturlig struktur i ditt arbetssätt.
Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret i Kumla och rapporterar till Produktionschef.
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 16 mars. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
