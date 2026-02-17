Produktionsprojektledare inom Elektronik

Syntronic AB / Kulturjobb / Kumla
2026-02-17


Produktionsprojektledare - Led projekt från order till leverans i teknikens framkant
Som projektledare hos oss på Syntronic får du möjligheten att ta ansvar för spännande kunduppdrag inom elektronik som sträcker sig över både utveckling och produktion. Du blir en nyckelperson i att driva projekten framåt och leda teamet mot gemensamma mål - hela vägen till en färdig produkt eller tjänst som vi kan vara stolta över.
Vårt produktionsbolag, Syntronic Production Services, växer och söker nu projektledare som vill ta helhetsansvar för kundprojekt - från order till leverans. Hos oss får du arbeta nära både kund och produktion, med stöd från t.ex. produktionstekniker, planerare, inköpare och andra specialister.
Din roll
Som produktionsprojektledare inom elektronik ansvarar du för att driva och koordinera kundprojekt inom elektronikproduktion. Du är projektets nav och har ansvar för:

Planering, uppföljning och leverans av projekt enligt tid, kostnad och kvalitet

Kontakt med kund och andra stakeholders för att kommunicera projektets status

Leda projekt i nära samarbete med kollegor inom teknik, produktion, inköp och logistik, för att leverera rätt kvalitet, med precision och i tid till kund.

Säkerställa att projektet följer kundens krav, interna processer och regulatoriska standarder

Hantera förändringar, risker och avvikelser proaktivt

Bidra till införsäljning och offertarbete för nya projekt

Vi söker dig som

Har teknisk förståelse, gärna inom elektronikproduktion eller liknande

Är utbildad högskole- eller civilingenjör, eller har motsvarande erfarenhet

Har erfarenhet av projektledning inom industri, produktion eller teknik

Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska

Har ett starkt målfokus, en kommunikativ förmåga som engagerar såväl teamet som våra kunder, och en naturlig struktur i ditt arbetssätt.

Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret i Kumla och rapporterar till Produktionschef.
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!

Publiceringsdatum
2026-02-17

Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 16 mars. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6736000-1845539".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Syntronic AB (org.nr 556247-3305), https://jobsemea.syntronic.com
Syntronic AB (visa karta)
692 71  KUMLA

Arbetsplats
Syntronic

Jobbnummer
9746662

