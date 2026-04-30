Produktionsplanerare till vår Husvagnsfabrik
Kabe AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Jönköping
2026-04-30
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kabe AB i Jönköping
Vill du arbeta i en central roll där du har stor påverkan på produktionens flöde och effektivitet? Nu söker vi en vikarierande produktionsplanerare till vår husvagnsfabrik.
Om rollen
Som produktionsplanerare hos oss får du en varierad och viktig roll där du ansvarar för planering och administration av tillverkningsordrar. Du arbetar nära både produktion, konstruktion och marknad och säkerställer att rätt underlag finns på plats för en effektiv produktion.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Planera och orderlägga egentillverkade artiklar i affärssystemet M3
Administrera det interna flödet av tillverkningsordrar
Hantera administration kring ÄM, gulkort och rödkort
Säkerställa att produktionen har rätt underlag och information
Arbeta i system som KABE-portalen, M3 och Excel
Vi söker dig som
Trivs i en administrativ och strukturerad roll
Är noggrann, kvalitetsmedveten och lösningsorienterad
Har god samarbetsförmåga och trivs med många kontaktytor
Klarar av att arbeta i ett högt tempo när det krävs
Har god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av produktionsplanering eller liknande roll
Erfarenhet av affärssystem, gärna M3
Erfarenhet från tillverkningsindustri
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett omväxlande och utvecklande arbete i ett stabilt och framgångsrikt företag med korta beslutsvägar och ett tydligt verksamhetsfokus. Du blir en del av en verksamhet där vi värnar om en god arbetsmiljö och ett nära samarbete mellan olika funktioner.
I rollen som produktionsplanerare arbetar du nära produktionen och har en central funktion i att säkerställa ett effektivt flöde i verksamheten. Du ges goda möjligheter att påverka och förbättra arbetssätt, samtidigt som du får arbeta i en varierad roll där du ser tydliga resultat av ditt arbete i den dagliga produktionen. Publiceringsdatum2026-04-30Övrig information
Tjänsten är ett längre vikariat med placering i Tenhult. Så ansöker du
Välkommen att visa ditt intresse genom att registrera ditt CV. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt från mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
KABE AB är den största och ledande nordiska tillverkaren av husvagnar och husbilar med egen utveckling, design och produktion belägen i Tenhult, 10 km utanför Jönköping. KABE tillverkar och säljer husvagnar och husbilar till den europeiska marknaden genom varumärkena KABE och Affinity. Försäljningen av KABEs produkter sker uteslutande via återförsäljare och KABE har idag över 100 fristående återförsäljare på de bearbetade marknaderna runt om i Europa. KABE har idag c:a500 anställda och majoriteten har Tenhult som sin bas.
KABE AB ingår i KABE Group och har sedan starten 1957 ständigt utvecklats och är idag en internationell koncern med produktion i Sverige, Storbritannien och Polen och försäljning på 14 marknader i Europa. Totalt omsätter koncernen c:a 3,8 miljarder kronor (2024) och antalet anställda uppgår till drygt 870 personer. KABE Group AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Mid Cap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kabe AB
(org.nr 556075-7832)
Box 14 (visa karta
)
561 06 TENHULT
Kabe AB Kontakt
Produktionschef
Rickard Johansson rickard.johansson@kabe.se 036-39 37 32
9885435