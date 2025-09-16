Produktionsplanerare Till Saab I Järfälla
2025-09-16
Är du en erfaren produktionsplanerare som vill arbeta i en högteknologisk och utvecklande miljö? Just nu söker vi på Uniflex en Produktionsplanerare till Saab i Järfälla. Här är du den som planerar, koordinerar och utvecklar produktionsprocesser för avancerade system och produkter inom försvarsindustrin.Publiceringsdatum2025-09-16Om tjänsten
Som Produktionsplanerare är du en viktig del av teamet som driver produktionen. Du ansvarar för att planera och följa upp produktionen från det att behov uppstår tills produkterna är färdigmonterade och klara för leverans. Rollen innebär också att du får möjlighet att delta i verksamhetsutvecklingsprojekt och bidra med förbättringar i processer och arbetssätt.Dina arbetsuppgifter
• Planera och koordinera produktionen av komplexa system och produkter
• Analysera flöden samt utvärdera material- och resursbehov
• Säkerställa leveranser inom satta tidsramar och kvalitetskrav
• Delta i utvecklingsprojekt och förbättringsarbete inom produktionen
• Samverka med olika avdelningar och funktioner för att optimera produktionen
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad. Du trivs i en dynamisk miljö, har lätt för att samarbeta och gillar att ta ansvar för att driva arbetet framåt.Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning inom produktion, logistik eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet inom produktion, logistik eller produktionsplanering
Goda kunskaper i Excel
Meriterande: kunskap inom VBA, SQL och IFS
Viktig information!
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du måste vara svensk medborgare och kunna godkännas i en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
