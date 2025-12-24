Produktionsplanerare till Eltel
Academic Work Sweden AB / Kulturjobb / Stockholm Visa alla kulturjobb i Stockholm
2025-12-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Eltel söker just nu en kollega till Produktionsplanerar-teamet i Västerås. Rollen passar dig som är tekniskt intresserad med en fallenhet för att planera och organisera, samt trivs i en spännande roll där ingen dag är den andra lik. Hos Eltel får du kombinera din organisatoriska ådra med ett stort eget ansvar i en händelserik vardag - här får du möjlighet att bli navet i vår tekniska produktion!
OM TJÄNSTEN
Som produktionsplanerare utgör du en länk mellan kund, kundservice, tekniker och projektörer. Du säkrar att kundens beställningar levereras med högsta kvalitet och optimal lönsamhet. Genom ditt engagemang bygger och förvaltar du de förtroendefulla relationer som är grunden för samarbetet med både våra kunder och tekniker.
Hos Eltel bidrar du till Sveriges kritiska infrastruktur inom energi och kommunikation. Vi erbjuder en trygg arbetsplats med stor variation, frihet under ansvar och goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill växa. Här prioriterar vi säkerhet och arbetsmiljö, men vår största styrka är utan tvekan våra engagerade och kompetenta kollegor.
Du erbjuds
• En trygg arbetsplats: Vi erbjuder en stabil anställning i ett företag med över 20 års erfarenhet och stark sammanhållning
• Frihet under ansvar: Ett närvarande ledarskap som litar på din förmåga att fatta egna beslut och driva arbetet framåt
• Utvecklingsmöjligheter: Hos oss finns stora möjligheter att växa, både i din nuvarande roll och genom att testa nya områden inom koncernen
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-24Dina arbetsuppgifter
Som produktionsplanerare koordinerar du kundjobben åt avdelningens tekniker. Det är du som planerar ut jobben på rätt personer i rätt tid. Du är spindeln i nätet som ser till att planeringen är effektiv. Du kommer att arbeta såväl självständigt som tillsammans med dina kollegor för att på bästa sätt klara deras kundåtaganden utifrån krav och förväntningar. Du kommer bland annat att:
• Ansvara för ett effektivt resursutnyttjande av tekniker och hitta åtgärder för att effektivisera produktion och resursanvändning/resurssäkring
• Säkerställa att rätt arbetshandlingar finns för att utföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt
• Driva arbetet till framgång och fatta nödvändiga beslut som gör att arbetet löper på. Ekonomiska beslut fattas i samråd med ansvarig ledare
• Agera administratör och samordnare i flera processer samtidigt
VI SÖKER DIG SOM
• Har något/några års erfarenhet av en koordinerande roll, eller tidigare arbetat som tekniker
• Är bekväm i Microsoft Office
• Har grundläggande ekonomisk förståelse
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, såväl tal som skrift då båda språken förekommer i det dagliga arbetet
• Har en fallenhet för att förstå datorbaserade interna/externa stödsystem inom verksamhetsområdet, samt kunna läsa och tolka beställningshandlingar/nätdokumentation
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna inom byggbranschen
• B-körkort
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vidare behöver du vara ansvarstagande, strukturerad och självgående. I ditt förhållningssätt är du lösningsorienterad och flexibel då arbetsdagen kan omprioriteras. Det är också viktigt för oss att du är en lagspelare som trivs att arbeta i team. Du behöver också gilla att knyta kontakter både med externa och interna aktörer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och det du inte kan, det kan vi lära dig! Det viktiga för oss är att vi hittar rätt person.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
En anställning på Eltel innebär att du är med och bidrar till att Sveriges kritiska infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk fungerar. Hos oss får du stor variation i dina arbetsuppgifter och frihet tillsammans med mycket ansvar. Det är viktigt för oss att du trivs och utvecklas i ditt arbete, det finns således stora möjligheter att växa med oss om du vill - både inom din roll och genom att testa nytt. Vidare satsar vi på säkerheten och erbjuder en god arbetsmiljö för alla våra medarbetare. Med våra drygt 20 år på marknaden och närvaro i hela Sverige är Eltel en trygg arbetsgivare. Men den absolut viktigaste anledningen till att jobba hos oss är alla trevliga och kompetenta kollegor!
Vi erbjuder dig en trygg och välfungerande arbetsplats med härliga och kompetenta kollegor. Vi är ett stort och sammansvetsat gäng i Stockholm som jobbar både självständigt och tillsammans. Du kommer att tillhöra ett team med stor gemenskapskänsla och kompetens. Här erbjuds du ett varmt, lyhört, tydligt och närvarande ledarskap som tror på frihet under ansvar. Vi står för arbetsglädje och en stark sammanhållning. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116550". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9663660