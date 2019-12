Produktionsplanerare till Andrénplast i Göteborg - Experis AB - Övriga jobb i Göteborg

Experis AB / Övriga jobb / Göteborg2019-12-24Vill du vara med på Andrénplast spännande tillväxtresa? Vi söker nu en produktionsplanerare till vår verksamhet i Göteborg. I denna rollen är du med och styr verksamheten och arbetar för att optimera kundens upplevelse av att samarbeta med Andrénplast. Vår ambition är hög och du kan vara en del i att nå den. Läs mer och ansök nedan.Om rollenI rollen kommer du att vara en integrerad del i logistikavdelningen som ansvarar för detaljplanering av produktionsverksamheten. Du kommer i rollen ansvara för att aktivt samverka med berörda avdelningar för att optimera informations-, material- och produktionsflöden. Ditt huvudansvar är att tillsammans med teamet se till att kunderna får det dom ska ha, i rätt tid. I denna roll kommer du även ha kundkontakter.ArbetsuppgifterDina huvudsakliga arbetsuppgifter är att hålla sig uppdaterad på orderläget samt använda produktionsuppföljningsdata, orderstatistik och prognosverktyg för att optimera säkerhets lager, batch storlekar samt beställningspunkter. Du bestämmer, implementerar och följer upp produktionsplaneringsparametrar samt följer upp och framför behov av kapacitetsförändringar för att möta och klara av en ökad/minskad efterfrågan av producerade produkter. I denna roll jobbar du med att aktivt utveckla och optimera, lager- och kapitalbindning.Utöver detta ska produktionsplaneraren stödja fabrikens arbete för kontinuerlig förbättring inom säkerhet, kvalitet, produktivitet och kostnad genom applicering av förbättringsverktyg såsom Lean/5S.Vem är du?I denna roll har du en central funktion som spindeln i nätet för produktionen. Du kommer ha ett tätt samarbete med flera avdelningar på fabriken. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet från liknande roll inom verkstadsindustri med utbildning inom Supply Chain Management eller annan teknisk relevant utbildning.Som person behöver du vara nyfiken och engagerad, lättlärd med en väl utvecklad samarbetsförmåga. För denna roll behöver du ha skinn på näsan, se en utmaning i att ha många bollar i luften och jobba med ett lag som vill vinna. Andra egenskaper som beskriver dig är analytisk, kommunikativ och lösningsorienterad. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är en förutsättning. Erfarenhet av lean management och Monitor ses som meriterande. Du rapporterar till Logistikchefen.Vårt erbjudandeAndrén Plast kan erbjuda dig en spännande roll med stor möjlighet till påverkan, i ett företag som är inne i ett mycket expansivt skede. Arbetsplatsen präglas av ett stort engagemang och intresse för produkterna man arbetar med. Vi erbjuder dig en arbetsplats som vill gå i bräschen och vara bäst i klassen. Du har stor möjlighet att påverka och forma din egen roll. Vi ställer höga krav på oss själva, samtidigt som vi är prestigelösa i vårt arbetssätt. Vi är transparanta och öppna när det kommer till att möta medarbetarnas behov. Du erbjuds marknadsmässiga löneförmåner.2019-12-24I denna rekrytering samarbetar Andrén Plast med Experis. Skicka din ansökan via ansökningslänken här bredvid. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Maria Svedberg på telefon 079-076 37 49 eller via mail maria.svedberg@se.experis.com . Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Ansök dock senast 10 Januari.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid PermanentNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2019-12-31Experis AB5019239