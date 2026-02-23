Produktionsplanerare / Teamleader till Sepson
2026-02-23
Om jobbet
Som produktionsplanerare på Sepson spelar du en nyckeroll i att planera och utveckla en effektiv produktionsplan. Du ansvarar för att skapa framförhållning och tydlighet i prioriteringar utifrån leveranskrav, kapacitet och materialläge.
Målet är att upprätthålla ett effektivt produktionsflöde och ge rätt förutsättningar till våra montörer och målare så att våra produkter levereras i tid.
Du kommer att vara en av två teamleaders i produktionen. Där du har ett team av montörer och målare som du planerar. Din teamleader-kollega ansvarar för lager och logistik, och i era roller rapporterar ni till produktionschefen.
I rollen ingår att:
• Planera, bereda och följa upp produktion utifrån orderstock och tillgänglig kapacitet.
• Skapa och uppdatera artiklar, strukturer och instruktioner i vårt affärssystem Monitor.
• Granska och kvalitetssäkra underlag från inköp, konstruktion och projekten.
• Arbeta för hög leveransprecision genom samarbete, kvalitetstänk och ordning i planeringen.
Vi söker dig som har erfarenhet av produktionsplanering, beredning eller liknande roll i industriell verksamhet. Du har god förståelse för produktionsflöden och trivs med att omsätta information till tydliga prioriteringar och genomförbara planer.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ. Du är van att samverka med flera funktioner och skapa tydlighet även när förutsättningarna förändras.
Meriterande är erfarenhet av affärssystemet Monitor, arbete med kapacitets- och materialplanering samt förbättringsarbete kopplat till planeringsprocesser och datakvalitet. Har du arbetat med produktionsomställningar och effektivitetsförbättringar är det också meriterande.
Vi erbjuder:
• En stabil och utvecklande roll i ett teknikdrivet företag med global räckvidd.
• En familjär arbetsmiljö med korta beslutsvägar.
• Möjlighet att påverka arbetssätt, kvalitet och flöde i en växande verksamhet.
• Stabilitet och trygghet i ett företag med lång erfarenhet och stark framtidstro.Om företaget
Sepson är ett marknadsledande företag med rötter från 1900, specialiserat på utveckling och tillverkning av hydrauliska fordonsmonterade vinschar för civila och militära användare globalt. Genom nära samarbete med våra kunder och partners bidrar vi till ökad säkerhet och robusta lösningar som fungerar när det verkligen gäller.
Sepson AB är en del av Sepson Winchgroup AB, tillsammans med bland andra Lidan Marine AB, Vime S.R.I, Patterson Manufacturing och vårt utvecklingsbolag Lidan Sepson Engineering AB. Tillsammans stärker vi vår position som global leverantör och driver innovation framåt.
Just nu befinner vi oss i en spännande tillväxtfas och bygger ut vår monteringskapacitet i Vansbro och Lidköping. Vi söker nya medarbetare som vill vara med och forma framtidens vinschlösningar. Vill du bli en del av ett internationellt företag med verksamhet på flera orter? Då kan Sepson vara rätt plats för dig.Så ansöker du
Låter det här som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av ett företag som skapar framtidens vinschlösningar! Placeringsort för tjänsten är Vansbro.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 20 mars, 2026
Frågor samt ansökningar mailas in till adressen talent@sepson.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sepson AB
(org.nr 556353-8692)
Kyrkbyvägen 1 (visa karta
)
786 33 VANSBRO Körkort
