Produktionsplanerare | Saab | Stockholm
Experis AB / Logistikjobb / Stockholm
2025-08-19
Är du en erfaren produktionsplanerare som vill bidra i en högteknologisk miljö? Just nu söker vi på Jefferson Wells en Produktionsplanerare till SAAB i Järfälla. I denna roll får du en central position där du planerar, koordinerar och utvecklar produktionsprocesser för komplexa system och produkter inom försvarsindustrin. Vi välkomnar din ansökan redan idag!
Ort: Stockholm, Järfälla
Start: Snarast möjligt
Uppdrag: Konsultuppdrag till och med årsskiftet 2026
Om rollen
Som Produktionsplanerare kommer du att ha en nyckelroll i att planera och driva produktionen framåt. Du ansvarar för produkterna från det att produktionsbehov initieras tills de är färdigmonterade och redo för leverans. I rollen ingår även att delta i verksamhetsutvecklingsprojekt och förbättra processer och strategier inom produktionen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att:
* Planera och koordinera produktionen av komplexa system och produkter.
* Analysera produktionsflöden samt utvärdera material- och resursbehov.
* Säkerställa att produktionen följer satta tidsramar och kvalitetsstandarder.
* Driva och medverka i verksamhetsutvecklingsprojekt inom produktionen.
* Samarbeta med olika avdelningar och intressenter för att identifiera förbättringsområden.
Är det dig vi söker?
Vi söker dig som är kommunikativ, lösningsorienterad och trivs i en dynamisk miljö. För att lyckas i rollen behöver du vara flexibel, nyfiken och ha en stark samarbetsförmåga.
Vi ser gärna att du har:
* Relevant högskoleutbildning (BSc) inom produktion, logistik eller motsvarande.
* Minst 3 års erfarenhet av produktion, logistik eller produktionsplanering.
* Goda kunskaper i Excel.
* Meriterande: kunskap inom VBA, SQL och IFS.
Denna tjänst kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Om Jefferson Wells
