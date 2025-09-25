Produktionsplanerare | Saab | Järfälla, Stockholm
2025-09-25
Har du erfarenhet av produktionsplanering och vill ta nästa steg i karriären? Vi på Jefferson Wells söker nu en produktionsplanerare till ett långsiktigt konsultuppdrag hos vår kund SAAB i Järfälla, Stockholm. I rollen som produktionsplanerare får du möjlighet att arbeta med komplexa system inom försvarsindustrin och bidra till verksamhetsutveckling i en högteknologisk miljö. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Järfälla, Stockholm
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Uppdragslängd: Långsiktigt konsultuppdrag
Om jobbet som produktionsplanerare
Som produktionsplanerare hos SAAB kommer du att ha en nyckelroll i att planera och koordinera produktionen av avancerade försvarssystem. Du ansvarar för hela produktionskedjan - från behovsanalys till färdigmonterad produkt redo för leverans. Rollen innebär även att du driver förbättringsinitiativ och verksamhetsutvecklingsprojekt inom produktionen i Järfälla, i nära samarbete med olika interna avdelningar.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Planera och koordinera produktion av komplexa system och produkter
* Analysera produktionsflöden och resursbehov
* Säkerställa att produktionen följer tidsramar och kvalitetskrav
* Driva verksamhetsutvecklingsprojekt inom produktion
* Samarbeta med interna intressenter för att identifiera förbättringsområden
* Implementera effektiva processer och strategier
Den vi söker
Vi söker dig som har en akademisk bakgrund inom produktion, logistik eller liknande, samt minst tre års erfarenhet av produktionsplanering. Du är en kommunikativ och lösningsorienterad person med god samarbetsförmåga och nyfikenhet på förbättringsarbete. Rollen kräver flexibilitet och förmåga att tänka nytt i en dynamisk miljö.
Vi ser gärna att du uppfyller följande:
* BSc inom relevant område
* Minst 3 års erfarenhet inom produktion, logistik eller produktionsplanering
* God samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga
* Erfarenhet av Excel, VBA, SQL och IFS är meriterande
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Ersättning
