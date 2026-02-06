Produktionsplanerare Kistagrenen
Vi söker en Produktionsplanerare till Program Tvärbanan Kistagrenen till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som produktionsplanerare innebär att stödja ett större investeringsprogram i produktionsfrågor och produktionsplanering genom hela genomförandet, från tidiga skeden till programavslut. Uppdraget omfattar rådgivning till projektledare och programmets medlemmar samt ett nära samarbete med projektens organisation. För att lyckas i rollen krävs bred produktionskompetens och förmåga att bedöma produktionsförutsättningar inom flera teknikområden.

Dina arbetsuppgifter
Leda framtagandet av produktionstidplaner samt självständigt bedöma tidsåtgång och genomförbarhet
Leda arbetet med att ta fram produktions-PM för olika entreprenader
Bidra med rådgivning vid framtagning av förfrågningsunderlag
Delta i osäkerhetsanalyser och successiv kalkylering med fokus på tid
Medverka i analyser och bedömningar av konsekvenser kopplade till olika produktionsval
Stötta projektmedarbetare i dialog med entreprenörer samt vid granskning och uppföljning av entreprenörers tidplaner
Samverka med tidplanerare för att bidra med kunskap inom produktionsuppföljning
Ansvara för utformning av APD-planer tillsammans med projekten
Krav (OBS, obligatoriska)
Du ska ha minst nio års sammanlagd arbetslivserfarenhet av ledande roller inom produktion i anläggnings/infrastrukturprojekt (exempelvis produktionschef, platschef, arbetsledare eller motsvarande).
Du ska ha arbetat med minst ett stort anläggnings/infrastrukturprojekt/program med en övergripande projekt/programbudget om minst 200 miljoner SEK.
Minst två års arbetslivserfarenhet av att leda produktionsplanering av anläggningsarbeten där planeringen omfattat flera teknikområden.
Du ska ha erfarenhet av att ha tagit fram APD-planer från minst två projekt.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Dokumenterad utbildning betong klass 1.
Minst fyra års arbetslivserfarenhet av järnvägs-/spårvägsprojekt.
Arbetslivserfarenhet av komplexa gjutningar med sammanhängande betongkonstruktioner och moment från minst ett uppdrag/projekt.

Dina personliga egenskaper
Vi söker personen som har drivet och viljan, är ansvarstagande, ambitiös och mycket noggrann.
God administrativ förmåga
God kommunikationsförmåga i tal/skrift
God samarbetsförmåga, öppen attityd till samverkan mellan olika parter i projektet
God förmåga till personlig planering
Systematiskt och strukturerat arbetssätt
Stresstålig

Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vi ser fram emot din ansökan!
