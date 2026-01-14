Produktionsplanerare | Jefferson Wells | Västerås
Experis AB / Maskiningenjörsjobb / Västerås Visa alla maskiningenjörsjobb i Västerås
2026-01-14
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Västerås
, Hallstahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av produktionsplanering och vill ta nästa steg i din karriär? Vi på Jefferson Wells söker nu en strukturerad och noggrann produktionsplanerare för ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Västerås. Som produktionsplanerare kommer du säkerställa effektiva produktionsflöden, optimera resurser och bidra till att produktionen levererar enligt plan. Vill du utvecklas inom produktionsplanering? Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Västerås
Start: Omgående
Uppdragslängd: Konsultuppdrag till 30 september 2026
Om jobbet som produktionsplanerare:
I rollen som produktionsplanerare hos Jefferson Wells, ute hos vår kund i Västerås, arbetar du med att skapa och upprätthålla detaljerade produktionsscheman baserat på övergripande produktionsplaner. Du säkerställer att resurser används optimalt och att produktionen följer fastställda specifikationer och tidsramar. Rollen innebär ett nära samarbete med både produktion, materialplanering och engineering, där du blir en central del i att driva planering, analys och förbättringsarbete.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Skapa och underhålla detaljerade produktionsscheman.
Fastställa sekvens och ledtider för produktionen.
Följa upp och analysera avvikelser i produktionsplanen.
Rapportera kapacitets- och materialbegränsningar.
Ta fram och analysera data för begränsade produktions- och materialplaner.
Den vi söker:
Vi söker dig som har erfarenhet av produktionsplanering och som trivs i en analytisk och strukturerad roll. Du har en relevant eftergymnasial utbildning inom logistik eller supply chain och är van att arbeta i en miljö där planering, noggrannhet och kommunikation är avgörande. För att lyckas i rollen behöver du vara lösningsorienterad, ha god förmåga att prioritera och kunna samarbeta med flera funktioner samtidigt.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av produktionsplanering.
Har relevant eftergymnasial utbildning inom logistik eller supply chain.
Kan kommunicera på svenska och engelska.
Är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Kopparbergsvägen 14 (visa karta
)
722 13 VÄSTERÅS Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Lovisa Karlsson Lovisa.Karlsson@jeffersonwells.se Jobbnummer
9684764