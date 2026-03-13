Produktionsplanerare infrastruktur, LplE Mitt
2026-03-13
Produktionsplanerare infrastruktur, LplE Mitt
Försvarsmakten (FM) och Lokalplaneringenheten Mitt (LplE M) växer och vi söker nu dig som vill arbeta i rollen som produktionsplanerare där du planerar, koordinerar och följer upp produktionen samt rapporterar framdrift inom samtliga av FM infraprocesser (anskaffning, vidmakthållande och avveckling). Rollen passar dig som trivs i en central och sammanhållande roll med god förmåga för koordinering och uppföljning.
Som produktionsplanerare förväntas du kunna leda såväl enskilda individer som olika typer av arbetsgrupper med målet att enhetens tilldelade projekt skall ha en effektiv och korrekt framdrift. Samverkan sker både inom och mellan FM stödmyndigheter.
Du ska kunna ta ansvar för en variation av ärenden samt företräda enheten gentemot högre stab.
Du kommer att ingå i ett team med enhetens två övriga produktionsplanerare där ni stöttar och kompletterar varandra.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Till huvuddel innebär tjänsten en central och aktiv roll på en av enhetens tre avdelningar avseende koordinering och uppföljning inom nfraprocesserna.
Arbetet är både självständigt och i samverkan med enhetens olika befattningar.
Som produktionsplanerare förväntas du kunna leda olika typer av möten både internt och mellan Försvarsmakten och dess stödmyndigheter.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Leda och stödja inom ram för myndigheternas processer samt följa upp projekt främst avseende tid och kostnad.
• Bereda ärenden för beslut på LplE samt bereda enskilda projekt i samverkan med högre stab.
• Administrera och uppdatera databaser samt hantera beställningar och beslutsunderlag i FM ärendehanteringssystem.
• Stödja och vara beredd att leda enhetens kontinuerliga effektiviseringsarbete av infraprocesserna samt övriga arbetsgrupper inom infra.
• Utbilda inom delprocessen såväl internt som övriga aktörer inom myndigheten.
• Stödja avdelningschef och enhetschef med månads- och kvartalsrapporteringar till högkvarteret.
• Vara beredd att företräda avdelningscheferna.
Utöver detta ska du kunna ta ansvar för en varierande flora av ärenden och vara ett stöd till enheten i specifika frågor.
FM är under tillväxt vilket kan påverka och förändra ansvar och roller.Publiceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom t.ex. inom bygg och anläggning, ekonomi, fastighetsförvaltning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av samordningsansvar, projektledning eller arbetsledning.
• B-körkort
• Svenskt medborgarskap
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• MS Office främst Excel.
Det är meriterande (men inget krav) om du har:
• Relevant arbetslivserfarenhet, särskilt av handläggning, från FM verksamhet eller annan statlig/offentlig verksamhet.
• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i system för avtalshantering eller fastighetsdrift, ex. SAP.
• Kunskap om fastighets- och byggprocesser.
Personliga egenskaper
För att trivas hos oss har du ett stort samhällsintresse och delar FM värdegrund och är beredd att representera FM och myndighetens verksamhet i din yrkesroll. Som person är du strukturerad, noggrann och stabil. Du tar ansvar och initiativ och trivs med ett stort eget ansvar samtidigt som du har mycket god samarbetsförmåga. För att lösa arbetsuppgifterna så effektivt som möjligt använder du dina kontakt och nätverk dagligen.
FM befinner sig i en spännande och transformativ fas där vi ser över våra interna processer och arbetssätt. För att trivas i rollen ser vi att du är en person som inte räds förändring och som trivs i en miljö där ramarna inte alltid är fixerade. Du är utpräglat prestigelös och pragmatisk; du ser vad som behöver göras och hugger i där det behövs. Eftersom förutsättningarna snabbt kan ändras värdesätter vi din förmåga att prioritera om med ett positivt fokus och att agera med trygghet även när tempot är högt.
Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper.Övrig information
Anställningskategori: Civil
Anställningsform: Tillsvidare, med sex månaders provanställning
Startdatum: Snarast eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Solna, Militärhögskolan Karlberg
Resor: Förekommer (ffa Enköping och Kungsängen).
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Stf C LplE Mitt Nadine Di Valentino 070-349 82 12Facklig kontakt
Carla Vidén (SACO/S)
Stefan Ragnebrink (OFR/S)
Patrik Nääs (OFR/O)
Monika Danielsson (SEKO)
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 08-514 390 00
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Vid Militärhögskolan Karlberg genomförs den grundläggande treåriga officersutbildningen tillsammans med Försvarshögskolan. Vid skolan finns dessutom Managementenheten, Veterancentrum, Försvarsmaktens enhet för Idrott och Fysisk prestationsförmåga, Lokalplaneringsenhet Mitt och Skolenheten.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
