Produktionsplanerare för underhållet på Ostkustbanan
Trafikverket / Maskiningenjörsjobb / Gävle Visa alla maskiningenjörsjobb i Gävle
2025-09-18
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Gävle
, Tierp
, Söderhamn
, Östhammar
, Falun
eller i hela Sverige
Var med och starta upp järnvägsunderhållet i Trafikverkets regi! Ta chansen att följa med på en fantastisk resa där du påverkar och sätter nivån för det framtida järnvägsunderhållet - här pratar vi samhällsnytta!
Produktionsplanerare för underhållet på OstkustbananPubliceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Som produktionsplanerare hos oss får du en central roll i den operativa styrningen av järnvägsunderhållet på Ostkustbanan. I dina arbetsuppgifter ingår att ta fram produktionstidplaner, tider i spår för utförandet och andra underlag för att entreprenören ska kunna utföra sitt underhåll samt är aktiv i uppföljning av framdriften i produktionen.
Du är också ett stöd till produktionsledningen och bidrar i administration och uppföljning avseende tid, kostnad, innehåll, risker, resurser, kvalitet, säkerhet, miljö och arbetsmiljö. Du är djupt involverad i samarbetet med våra leverantörer.
Att alltid sträva efter att förbättra verksamheten och nå uppsatta mål är en självklarhet. Du bidrar i utvecklingen av produktionsmetoder och produkter samt initierar till erfarenhetsåterföring.
Vad kan vi erbjuda dig:
Förutom spännande uppgifter och stora möjligheter att påverka samt kompetensutvecklas, kommer du ha kompetenta personer runt omkring dig. Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer. Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Vi är noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare.
Övrig information
Vänligen bifoga CV till din ansökan.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Första intervjun sker digitalt via Skype och är preliminärt inbokade till att genomföras i slutet på oktober/början på november.
Vid eventuella frågor om tjänsten, kontakta rekryterande chef Robert Eriksson, se kontaktuppgifter nedan.Kvalifikationer
Vem är du?
Du har förmågan att överblicka helheten och är lösningsorienterad då du som produktionsplanerare hanterar flera olika arbetsuppgifter parallellt. Du har ett affärsmässigt driv och med ett öga för kvalitet samt är en lagspelare som tycker om att samarbeta med andra då rollen innefattar många kontaktytor. Vidare motiveras du av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Vi söker dig som
har utbildning med teknisk inriktning, lägst gymnasienivå, eller motsvarande erfarenhet som av oss kan bedömas som likvärdig
har erfarenhet av produktions-/projektplanering
har erfarenhet av att ha arbetat i något typ av planeringsverktyg (exempelvis Maximo)
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
har erfarenhet av järnväg och/eller järnvägsunderhåll
har kunskap om planeringsverktyget MaximoSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25:2025:022". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Kontakt
Rekryterande chef
Robert Eriksson 0101233540 Jobbnummer
9515840