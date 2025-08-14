Produktionsplanerare
2025-08-14
, Mönsterås
, Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
Produktionsplanerare
Är du strukturerad, lösningsorienterad och trivs i en roll med många kontaktytor? Vill du vara med och säkerställa ett effektivt produktionsflöde från planering till färdig produkt? Vill du arbeta med ett hållbart naturmaterial som ligger helt rätt i tiden? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en Produktionsplanerare till vår verksamhet i Sandvik Öland. Hos oss blir du en nyckelperson i den dagliga produktionen.
Om rollen
Vi söker nu en produktionsplanerare som får ansvaret för den dagliga planeringen av vår produktion i Sandvik. Du kommer att arbeta nära vår platschef och produktionsledare, ha löpande kontakt med våra säljare på veckobasis kring planering och leveranstider.
Som produktionsplanerare blir du en central del av vår verksamhet, med fokus på att säkerställa att produktionen flyter på enligt plan, att resurser används optimalt och att kundernas behov möts.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Operativ planering av produktion och resurser på daglig och veckobasis
• Uppföljning och justering av produktionsplaner vid förändringar eller avvikelser
• Kommunikation och nära kontakt med produktion
• Kontakt kring planering, leveranser och eventuella förändringar med säljare
• Medverkan i förbättringsarbete kring planering och flöden
• Boka våra utleveranser
Vår kandidat
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av operativ produktionsplanering, gärna inom tillverkande industri
• God kommunikationsförmåga och ett strukturerat arbetssätt
• Förmåga att agera snabbt vid förändrade förutsättningar
• Vana att arbeta i affärssystem och goda kunskaper i Excel
• God svenska i tal och skrift, engelska är meriterande
Som person är du noggrann, lösningsorienterad och trivs med att ha många bollar i luften. Du har en god helhetsförståelse och är inte rädd för att ta egna initiativ.
Om Företaget
Naturstenskompaniet arbetar enbart med naturstensprodukter och har tre egna produktionsanläggningar. Två anläggningar i Skåne som bearbetar granit till utomhusprodukter och en anläggning på Öland som bearbetar Ölandssten. Produkter från den egna produktionen kompletteras med importerade produkter från samarbetspartners runt om i världen för att vara en heltäckande leverantör av naturstensprodukter. Naturstenskompaniet Sverige omsätter ca 150 MSEK och har ca 90 anställda. De produkter som tillverkas och levereras är t.ex. gat- och kantsten, hällar, murar, trappor, monument, golvplattor, fönsterbänkar och specialprodukter.
Naturstenskompaniet Sverige ingår i Naturstenskompaniet International, som är en ägarledd koncern, med tre dotterbolag i Sverige och dotterbolag i Norge, Polen samt Litauen. Alla företag arbetar inom området natursten. Koncernen har 17 egna stenbrott, för granit och för kalksten. I fem stenhuggerier, varav tre tillhör Naturstenskompaniet Sverige, bearbetas blocksten till olika typer av färdiga naturstensprodukter.
Huvudkontoret ligger i Bjärlöv, utanför Kristianstad.
Information
Tjänsten omfattar heltid och placering är i Sandvik Öland. Tillträde enligt överenskommelse.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Magnus Wilhelmsson Platschef
070-873 98 32 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: magnus.wilhelmsson@naturstenskompaniet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Naturstenskompaniet Sverige AB
(org.nr 556044-3557)
Östra Alvarvägen 30 (visa karta
)
387 70 LÖTTORP Kontakt
Magnus Wilhelmsson magnus.wilhelmsson@naturstenskompaniet.se 0708739832
9457750