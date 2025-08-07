Produktionsplanerare
Nammo Sweden AB - Karlskoga / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
2025-08-07
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nammo Sweden AB - Karlskoga i Karlskoga
Nammo-koncernen har ca 3600 anställda och finns representerade i 11 länder världen över. Verksamheten omfattar utveckling, produktion och försäljning av högteknologiska försvarsprodukter samt miljövänlig demilitarisering. Nammo Sweden AB finns på fyra orter i Sverige och har ca 500 anställda. Nammo är ett värderingsstyrt företag och våra värderingar Engagemang, Precision och Omtanke genomsyrar hela vår verksamhet.
Produktionsplanerare
Är du strukturerad, lösningsorienterad och trivs i en roll med många kontaktytor? Vill du vara med och säkerställa ett effektivt produktionsflöde från planering till färdig produkt? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en Produktionsplanerare till vår verksamhet i Karlskoga.
Hos oss blir en nyckelperson i den dagliga produktionen, samtidigt som du bidrar till en säkrare framtid!
Om rollen
Vi söker nu en produktionsplanerare som får det operativa ansvaret för delar av den dagliga planeringen av vår produktion i Karlskoga. Du kommer att arbeta nära våra produktionsledare, inköp och logistik samt ha löpande kontakt med vissa kunder på veckobasis kring planering och leveranstider.
Som produktionsplanerare blir du en central del av vår verksamhet, med fokus på att säkerställa att produktionen flyter på enligt plan, att resurser används optimalt och att kundernas behov möts.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Operativ planering av produktion och resurser på daglig och veckobasis
• Uppföljning och justering av produktionsplaner vid förändringar eller avvikelser
• Kommunikation med interna avdelningar såsom produktion, inköp och logistik
• Kundkontakt kring planering, leveranser och eventuella förändringar
• Medverkan i förbättringsarbete kring planering och flöden
Vår kandidat
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av operativ produktionsplanering, gärna inom tillverkande industri
• God kommunikationsförmåga och ett strukturerat arbetssätt
• Förmåga att agera snabbt vid förändrade förutsättningar
• Vana att arbeta i affärssystem och goda kunskaper i Excel
• God svenska i tal och skrift, engelska är meriterande
Som person är du noggrann, lösningsorienterad och trivs med att ha många bollar i luften. Du har en god helhetsförståelse och är inte rädd för att ta egna initiativ.
Kontaktuppgifter
För mer information gällande rollen och Nammo är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef, Hans Eirik Erga, på hans-eirik.erga@nammo.com
.Publiceringsdatum2025-08-07Så ansöker du
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Urval genomförs löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 2025-08-31. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nammo Sweden AB
(org.nr 556249-6835)
Björkborns Industriområde (visa karta
)
691 80 KARLSKOGA Arbetsplats
Nammo Sweden AB - Karlskoga Jobbnummer
9449690