Produktionsplanerare
2026-04-16
Är du en driven och analytisk person med erfarenhet av produktionsplanering? Trivs du i en roll där du får ta ett helhetsgrepp, samverka brett i organisationen och bidra till utveckling av både processer och arbetssätt? Då kan detta vara uppdraget för dig. Vi söker nu en produktionsplanerare till ett spännande uppdrag inom industrin i Stockholm.
Om rollenI rollen som produktionsplanerare kommer du att ha en central funktion i att planera, koordinera och följa upp produktionen av komplexa system och produkter. Du arbetar nära verksamheten och ansvarar för att säkerställa effektiva produktionsflöden med fokus på kvalitet, leveransprecision och resursoptimering.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Planering och koordinering av produktion
Analys av produktionsflöden samt material- och resursbehov
Framtagning och uppföljning av tillverkningsplaner
Säkerställa att produktionen möter uppsatta tidsramar och kvalitetskrav
Driva förbättringsarbete inom produktion
Utöver det operativa arbetet kommer du att ha en viktig roll i att initiera och driva verksamhetsutvecklingsprojekt. Du samarbetar tätt med flera funktioner inom organisationen och bidrar till att utveckla effektiva arbetssätt och processer.
Din profilVi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen ser vi att du är en person som har förmåga att se helheten och som bidrar med energi och engagemang till teamet. Du är nyfiken, driven och har en vilja att utveckla både verksamheten och dig själv.
Du trivs i en dynamisk miljö där förutsättningarna kan förändras och har förmågan att tänka nytt när du ställs inför utmaningar. Vidare är du kommunikativ, lösningsorienterad och har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer.
Rollen innebär många kontaktytor, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga, lyhördhet och en positiv inställning till förändring och förbättring. För uppdraget krävs svenskt medborgarskap.Publiceringsdatum2026-04-16Kvalifikationer
Civil- eller högskoleingenjörsexamen (BSc) eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet inom produktion, logistik eller produktionsplanering
God analytisk förmåga och erfarenhet av att arbeta med planering och flöden
Meriterande:
Kunskaper i Excel, VBA och SQL
Erfarenhet av affärssystem, exempelvis IFS
Att vara konsult på Consensus
Att vara konsult hos Consensus innebär att du får tillgång till unika möjligheter för både personlig och professionell utveckling. Vi strävar efter att skapa långsiktiga relationer och att du ska känna dig trygg och motiverad i ditt arbete. Genom kontinuerlig dialog med vår konsultchef ser vi till att du får den support och feedback du behöver för att nå dina karriärsmål. Som en del av vårt team är du med och stärker våra kunders verksamheter och samtidigt din egen kompetens. Läs mer om vad vi erbjuder på: https://consensus.nu/bli-konsult-hos-oss/
Nästa stegKänner du dig redo för att ta nästa steg i din karriär och få möjlighet att använda din expertis för att göra skillnad för oss och våra kunder? Var med på vår resa så skapar vi unika möjligheter tillsammans!
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Annie Engel på annie.engel@consensus.nu
. Ansök redan idag då vi hanterar ansökningar löpande.
Välkommen med din ansökan på www.consensus.nu. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Consensus Sverige AB
