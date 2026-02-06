Produktionsplanerare - Anläggning/Infrastruktur
2026-02-06
Vi söker nu en erfaren Produktionsplanerare till ett långsiktigt och samhällsviktigt konsultuppdrag inom anläggning och infrastruktur. Uppdraget innebär en central roll i ett större program där du bidrar med din produktionskompetens genom hela projektets livscykel - från planering till avslut.
Din roll
Som produktionsplanerare stöttar du programmet i alla produktionsrelaterade frågor under samtliga faser fram till programavslut. Du fungerar som rådgivande expert till projektledare och programmedlemmar och rapporterar till respektive projektledare. Rollen kräver bred produktionskompetens och förmåga att bedöma produktionsförutsättningar inom flera teknikområden.
Ditt ansvar
I uppdraget ingår bland annat att:
Leda framtagandet av produktionstidplaner samt självständigt bedöma tidsåtgång och genomförbarhet
Leda arbetet med att ta fram produktions-PM för olika entreprenader
Bidra med rådgivning vid framtagning av förfrågningsunderlag
Delta i osäkerhetsanalyser och successiv kalkylering, med fokus på tid
Analysera och bedöma konsekvenser av olika produktionsval
Stötta projektets medarbetare i dialog med entreprenörer samt granska och följa upp entreprenörers tidplaner
Samverka med tidplanerare för att säkerställa god produktionsuppföljning
Ansvara för utformning av APD-planer i nära samarbete med projekten
Kvalifikationer (obligatoriska krav)
För att vara aktuell för uppdraget ska du uppfylla följande:
Minst 9 års samlad arbetslivserfarenhet i ledande roller inom produktion i anläggnings- eller infrastrukturprojekt (exempelvis produktionschef, platschef, arbetsledare eller motsvarande)
Erfarenhet från minst ett större anläggnings-/infrastrukturprojekt med en total budget om minst 200 MSEK
Minst 2 års erfarenhet av att leda produktionsplanering för anläggningsarbeten som omfattat flera teknikområden
Erfarenhet av att ha tagit fram APD-planer i minst två projekt
Meriterande erfarenheter
Det är meriterande om du även har:
Dokumenterad utbildning Betong klass 1 (utbildningsintyg krävs)
Minst 4 års erfarenhet från järnväg
Erfarenhet av komplexa gjutningar med sammanhängande betongkonstruktioner från minst ett projekt
Placering
Uppdraget möjliggör både arbete på distans och på plats. Arbete på projektkontor förekommer enligt verksamhetens behov och efter överenskommelse med beställaren.
Tidplan och omfattning
Start: 2026-03-02 Slut: 2027-03-01 Förlängningsoption: Möjlighet till förlängning 1 + 1 + 1 år Omfattning: Heltid, 40 timmar per vecka (kan efter överenskommelse justeras vid förändrat behov)
Detta är ett uppdrag för dig som vill ta en nyckelroll i komplexa och tekniskt utmanande projekt där din erfarenhet verkligen gör skillnad. Känner du igen dig? Då ser vi fram emot din ansökan och möjligheten att samarbeta i ett långsiktigt och meningsfullt uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
Arbetsgivare Edge of Talent AB
(org.nr 556997-1871), https://edgeoftalent.teamtailor.com
111 64 STOCKHOLM
Edge of Talent Jobbnummer
9729124