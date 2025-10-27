Produktionspersonal till väggelement
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Betongarbetarjobb / Katrineholm Visa alla betongarbetarjobb i Katrineholm
2025-10-27
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB i Katrineholm
, Vingåker
, Flen
, Eskilstuna
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i företag där du har möjlighet att utvecklas och bidra i produktionen med din arbetsinsats och kreativitet? Då är dessa arbeten något för dig! För omgående uppdrag hos våra kunder i Katrineholm. Vi söker vi dig som vill ingå i ett drivande arbetsteam och arbeta som trä/betongarbetare i produktionen. I arbetsuppgifterna ingår, gjutning, armering, formning, ritnings läsning, förbättringsarbete mm. Med rätt inställning och vilja så kommer man långt, har du inte erfarenhet av detta men har det rätta drivet då ska du skicka in din ansökan! B-körkort, Egen bil. Traverskort är meriterat och om du jobbat i liknande bransch tidigare. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352) Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Kontakt
Peter Bogdanov peter.bogdanov@bestbemanning.nu Jobbnummer
9574844