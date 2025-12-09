Produktionspersonal till processindustri

Eterni Sweden AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Helsingborg
2025-12-09


Händig och tekniskt intresserad? Vi söker dig med erfarenhet från industri/livsmedel som vill jobba maskinnära i ett sammansvetsat team med kvalitet och ansvar.

Publiceringsdatum
2025-12-09

Arbetsuppgifter
Som produktionspersonal kommer du att spela en central roll i produktionen inom livsmedelsindustrin. Du arbetar i en mindre men välorganiserad verksamhet där kvalitet, noggrannhet och engagemang är avgörande för resultatet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:

Maskinövervakning, enklare inställningar och kvalitetskontroller

Packning, märkning och dokumentation

Provtagning och kontroll enligt hygien och säkerhetsrutiner (HACCP)

Underhåll och enklare felsökning av maskiner

Deltagande i förbättringsarbete och produktionsutveckling

Arbetet innebär nära samarbete med både produktionen och den administrativa delen, vilket gör rollen både omväxlande och utvecklande.
För rätt person finns även möjlighet att på sikt växa in i en teamledarroll, där du blir en naturlig länk mellan det praktiska arbetet och den dagliga planeringen.

PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är ödmjuk, prestigelös och ansvarstagande, med en vilja att bidra till både trivsel och struktur i vardagen. Du trivs i en miljö där man hjälps åt, löser problem tillsammans och tar gemensamt ansvar för produktionen.
Vi ser gärna att du har:

Erfarenhet från livsmedelsproduktion eller processindustri

Tekniskt intresse och förståelse för maskiner och processer

Grundläggande kunskap om hygien och säkerhetsrutiner

God svenska i tal och skrift, samt grundläggande engelska

Vi värdesätter även egenskaper som:

Samarbetsförmåga - du trivs i ett team men kan arbeta självständigt

Kvalitetsmedvetenhet - du är noggrann och följer rutiner

Engagemang - du tar initiativ och vill bidra till förbättringar

Ledarskapsintresse - du har en naturlig förmåga att samla gruppen och vill på sikt ta mer ansvar

OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Processoperatör är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 6 månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Persson sara.persson@eterni.se.
Plats: Höganäs

Start: Omgående

Arbetstider: Dagtid

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
252 36  HELSINGBORG

Arbetsplats
Eterni Sweden

Kontakt
Sara Persson
sara.persson@eterni.se

Jobbnummer
9635999

