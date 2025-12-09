Produktionspersonal till processindustri
Eterni Sweden AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Helsingborg Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Helsingborg
2025-12-09
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Helsingborg
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Händig och tekniskt intresserad? Vi söker dig med erfarenhet från industri/livsmedel som vill jobba maskinnära i ett sammansvetsat team med kvalitet och ansvar.Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Som produktionspersonal kommer du att spela en central roll i produktionen inom livsmedelsindustrin. Du arbetar i en mindre men välorganiserad verksamhet där kvalitet, noggrannhet och engagemang är avgörande för resultatet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Maskinövervakning, enklare inställningar och kvalitetskontroller
Packning, märkning och dokumentation
Provtagning och kontroll enligt hygien och säkerhetsrutiner (HACCP)
Underhåll och enklare felsökning av maskiner
Deltagande i förbättringsarbete och produktionsutveckling
Arbetet innebär nära samarbete med både produktionen och den administrativa delen, vilket gör rollen både omväxlande och utvecklande.
För rätt person finns även möjlighet att på sikt växa in i en teamledarroll, där du blir en naturlig länk mellan det praktiska arbetet och den dagliga planeringen.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är ödmjuk, prestigelös och ansvarstagande, med en vilja att bidra till både trivsel och struktur i vardagen. Du trivs i en miljö där man hjälps åt, löser problem tillsammans och tar gemensamt ansvar för produktionen.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från livsmedelsproduktion eller processindustri
Tekniskt intresse och förståelse för maskiner och processer
Grundläggande kunskap om hygien och säkerhetsrutiner
God svenska i tal och skrift, samt grundläggande engelska
Vi värdesätter även egenskaper som:
Samarbetsförmåga - du trivs i ett team men kan arbeta självständigt
Kvalitetsmedvetenhet - du är noggrann och följer rutiner
Engagemang - du tar initiativ och vill bidra till förbättringar
Ledarskapsintresse - du har en naturlig förmåga att samla gruppen och vill på sikt ta mer ansvar
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Processoperatör är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 6 månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Persson sara.persson@eterni.se
.
Plats: Höganäs
Start: Omgående
Arbetstider: Dagtid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
252 36 HELSINGBORG Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Sara Persson sara.persson@eterni.se Jobbnummer
9635999