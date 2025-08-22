Produktionspersonal till Luleå
Här är tjänsten för dig som vill få nytta av din noggrannhet och vill bli en del av ett bolag inom medtech där ditt arbete har en positiv inverkan på människor runt om i världen. I produktionen utanför Luleå jobbar idag 17 kollegor som väntar på att du ska ansluta till gänget , så ansök redan idag, urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Som produktionspersonal kommer du att arbeta inom produktion och lager, där du får en grundläggande förståelse för hela vår kunds produktionsprocesser. Din inledande tid kommer bestå av introduktion till byggnaden, genomgång av säkerhet - och arbetsprocesser och du kommer att spendera dina dagar i en modern produktionsanläggning och arbeta enligt LEAN.
Du kommer att bli anställd av Academic Work och arbeta hos vår kund under de första 6 månaderna, men om samarbetet fungerar bra för alla parter är planen att du kommer att överrekryteras av vår kund.
Dina arbetsuppgifter
Du blir en del av produktionen som består av flera delar och kommer att arbeta med fokus på ständiga förbättringar. Kvalitet och noggrannhet är av största vikt i denna tjänst då slutprodukterna används inom sjukvård.
Arbetstiderna är 07-16.
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av att arbeta i lager eller i produktion
• Behärskar god svenska då det krävs i det dagliga arbetet
• Har körkort och tillgång till bil då tjänsten är utanför Luleå och möjlighet till buss i tid är begränsad.
Vi ser det som meriterande om du har truckkort, tydliggör detta i din ansökan. Detsamma gäller om du bor i anknytning till Luleå, då tjänsten är långsiktig.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
