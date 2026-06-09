Produktionspersonal till Lidingö- Start omgående

Submit AB / Lagerjobb / Lidingö
2026-06-09


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Vi på Submit söker nu efter flera produktionsmedarbetare för våra samarbetspartners på Lidingö.
Vi på Submit Bemanning & Rekrytering söker nu flera medarbetare till våra kunder på Lidingö. Tjänsterna är främst inom produktion, montering, paketering och lagerarbete i verkstadsmiljö.
Vi söker dig som trivs med praktiskt arbete och har ett intresse för teknik, verktyg eller att skruva och meka. Tidigare erfarenhet är inget krav – vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din inställning till arbetet.
Vi söker dig som:

Är initiativtagande och ansvarstagande

Trivs med repetitiva arbetsuppgifter och har god uthållighet

Är flexibel och kan arbeta övertid vid behov

Klarar av att arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten

Är noggrann, pålitlig och tar ditt arbete på allvar

Meriterande:

Erfarenhet av produktion, montering, lagerarbete eller liknande arbetsuppgifter

Plats: Lidingö Start: Tillsättning sker löpande Arbetstid: 06:00-15:00

Publiceringsdatum
2026-06-09

Om företaget
Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.
Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Låter detta som något för dig? Ansök idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7881461-2044821".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Submit AB (org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
Fannys väg (visa karta)
131 54  NACKA

Arbetsplats
Submit Bemanning

Jobbnummer
9956005

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