Produktionspersonal till Lidingö- Start omgående
Submit AB / Lagerjobb / Lidingö Visa alla lagerjobb i Lidingö
2026-07-05
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Vi på Submit söker nu efter flera produktionsmedarbetare för våra samarbetspartners på Lidingö.
Vi på Submit Bemanning & Rekrytering söker nu flera medarbetare till våra kunder på Lidingö. Tjänsterna är främst inom produktion, montering, paketering och lagerarbete i verkstadsmiljö.
Vi söker dig som trivs med praktiskt arbete och har ett intresse för teknik, verktyg eller att skruva och meka. Tidigare erfarenhet är inget krav – vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din inställning till arbetet.
Vi söker dig som:
Är initiativtagande och ansvarstagande
Trivs med repetitiva arbetsuppgifter och har god uthållighet
Är flexibel och kan arbeta övertid vid behov
Klarar av att arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten
Är noggrann, pålitlig och tar ditt arbete på allvar
Meriterande:
Erfarenhet av produktion, montering, lagerarbete eller liknande arbetsuppgifter
Plats: Lidingö Start: Tillsättning sker löpande Arbetstid: 06:00-15:00Publiceringsdatum2026-07-05Om företaget
Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.
Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8020405-2086422". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
Fannys väg (visa karta
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131 54 NACKA Arbetsplats
Submit Bemanning Jobbnummer
9992800