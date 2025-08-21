Produktionspersonal till Hallstahammar
Konsultia AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Hallstahammar Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Hallstahammar
2025-08-21
, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Kungsör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Hallstahammar
, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Vi söker operatörer för uppdrag hos vår kund i Hallstahammar!Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
Vi söker dig som trivs i ett högt arbetstempo och gillar att jobba praktiskt och målinriktat. I rollen kommer du att arbeta med att mata maskiner med material samt säkerställa att produktionen flyter på enligt plan. Arbetet sker på olika avdelningar, vilket innebär att du behöver vara flexibel och kunna anpassa dig efter olika moment och rutiner. Tempot är högt och kräver att du arbetar både effektivt och noggrant.
Vi ser gärna att du har god maskinvana och erfarenhet av att arbeta på en produktionslinje. Du är van vid att följa instruktioner, arbeta strukturerat och ta eget ansvar för att hålla produktionen i gång. Planering är A och O i verksamheten, och vi söker dig som har en god förmåga att strukturera ditt arbete och snabbt lösa problem när de uppstår.Profil
För just dessa tjänster kommer din personlighet och inställning vara en stor del av det vi tar hänsyn till i rekryteringsprocessen. Vi ser gärna att du som person är driven, ansvarsfull och engagerad. Vidare ser vi att du kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Det är meriterande med tidigare erfarenhet inom industrin.
Har du ett teknikintresse och gillar att jobba med händerna så kommer du att trivas här!
Krav:
• B-körkort
• Truckkort
• Traverskort
• Arbeta skiftgång
Meriterande:
• Industrierfarenhet
Övrig information
B-körkort och tillgång till bil är ett krav. Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Konsultia men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos någon av våra kunder.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3188". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Jobbnummer
9468769