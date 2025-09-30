Produktionspersonal till Benders Bålsta
2025-09-30
Benderskoncernen är en av Nordens ledande tillverkare inom byggsektorn. Företagets huvudkontor finns i Edsvära i hjärtat av Västergötland och dotterbolag finns i 6 länder. Familjen Bender äger och leder företaget sedan 1960 och idag är vi ca 650 anställda och omsätter ca 2,5 miljarder per år.
Bålstaanläggningen är en av norra Europas modernaste markstensfabriker med mycket hög automationsgrad. Anläggningen är även en av Europas mest produktiva anläggningar för betongtakpannor. I Bålsta finns Benders största centrallager.
Vill du vara en del av ett dynamiskt team som tillverkar kvalitetsprodukter? På vår anläggning i Bålsta arbetar cirka 75 medarbetare tillsammans för att producera omkring 75 000 betongtakpannor och 4 000 kvm marksten per skift.
Nu söker vi en engagerad fabriksarbetare till vår takpannefabrik.
I rollen som fabriksarbetare kommer du att ingå i ett team för att tillverka takpannor i betong. Arbetet kan innefatta olika arbetsmoment i vår process, så som tillverkning, målning, packning och inspektion av kvalitet. Andra arbetsuppgifter på anläggningen kan också förekomma.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder en arbetsplats som värdesätter frihet under ansvar och en sund balans mellan arbete och fritid. Hos oss är arbetsgemenskapen viktig - vi tror att framgång bygger på samarbete, där vi stöttar och lär av varandra. Vi strävar efter att bibehålla en positiv arbetskultur där din trivsel och utveckling går hand i hand. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och förmånscyklar.
Vem söker vi?
Arbetet kräver ingen specifik yrkesutbildning, men vi ser gärna att du har
- Industriell gymnasieutbildning
- Grundläggande mekaniskt kunnande och ett sinne för produktion och kvalitet
- Tidigare erfarenhet av processtyrning i tillverkningsindustrin eller liknande arbetsuppgifter
- Erfarenhet av arbete med betong
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som visar engagemang i ditt arbete och som tar ansvar för arbetsuppgifterna med noggrannhet, delaktighet och eget driv. Som person är du lättlärd, praktiskt lagd och har förmågan att se vad som behöver göras. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både i grupp och självständigt. Du är en glad och positiv person som bidrar till gruppens goda stämning och resultat. Arbetet kan vara fysiskt krävande, så god kondition är önskvärt.
Krav för tjänsten
- Minst AM-körkort
- Truckkort för motviktstruck B1 samt körvana
- Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Benders som arbetsgivare
På Benders genomsyrar våra kärnvärden Trygghet, Engagemang och Hållbarhet allt vi gör - i varje beslut, varje möte och varje handling. Det är dessa värden som har format oss till det företag vi är idag och som guidar oss mot framtiden.
Vi kombinerar entreprenörsanda med enkelhet och tar ansvar genom delaktighet och initiativkraft. Vårt mål är alltid att erbjuda personlig service och att överträffa förväntningar - för både våra kunder och kollegor. Genom att skapa produkter som står sig över generationer, och ständigt arbeta för att minska vår miljöpåverkan, förblir vi en pålitlig och ansvarsfull partner. Som ett familjeägt företag med en lång historia av stabil tillväxt erbjuder vi en trygg och framtidssäker arbetsplats.
Vi tror att du, som vår nästa medarbetare, delar dessa värden och är redo att utvecklas och växa tillsammans med oss.Anställningsvillkor
Tjänsten är en heltidsanställning med start snarast enligt överenskommelse. En tidsbegränsad anställning med möjlighet till förlängning.
Arbetstider är kvällsskift måndag-torsdag kl. 18:30-04:00.
Frågor om tjänsten besvaras av Platschef Kenny Lindberg, tel. 010-888 13 50 eller Fabrikschef Gerd Schepler, tel. 010-888 13 53.
Vi tillämpar löpande urval och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag, så varmt välkommen med din ansökan till Benders - tillsammans bygger vi för framtiden!
Som ett led i vårt systematiska säkerhetsarbete och för att säkerställa en säker arbetsmiljö, drogtestar vi alltid dig som kandidat innan anställningsavtal upprättas. Drogtest sker genom hårtest.
