Produktionspersonal sökes för omgående start!
2026-01-27
Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Är du intresserad av att arbeta praktiskt inom industrin?
Vi söker nu produktionsmedarbetare till våra kundföretag som är verksamma inom tillverkningsindustrin. Dina arbetsuppgifter kan komma att skilja sig åt beroende på avdelning du befinner dig på men kan innefatta bland annat packning, emballering, maskinoperatör, avsyning av produkter, truckkörning samt annat vanligt förekommande industriarbete. Vidare kommer du att kontrollera produkterna så att de håller kundföretagets standard.
Arbetet är förlagt till dagtid och har en omgående start.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet från industrin eller någon form av relevant utbildning. Vi värdesätter kvalitet, noggrannhet och struktur i arbetet och det är viktigt att du kan ta egna initiativ och samarbeta väl i team. Du har inget emot att arbeta fysiskt med kroppen och har goda kunskaper i Svenska, både tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du har körkort och tillgång till bil.
Du upplevs som glad, social och positivt inställd till arbete, och hugger gärna i där det behövs. Vidare kan du arbeta både självständigt och i grupp och har lätt för att samarbeta. Kundföretagen håller mycket hög kvalité på sina produkter, detta gör att du som söker dig till oss självklart är en mycket noggrann person som förstår värdet av att lämna ifrån dig ett gott utfört arbete.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
