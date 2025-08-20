Produktionspersonal kvällsskift
Mark Bric AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Lerum Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Lerum
2025-08-20
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mark Bric AB i Lerum
Vi söker två personer till vårt kvällsskift med arbetstider måndag till torsdag (15.15-21.45), 26 timmar/vecka. Den ena tjänsten är ett vikariat och den andra tjänsten är en tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning.
Arbetet består av tryckning och packning av våra produkter. läs mer om oss på www.sizers.com.
Vi värdesätter personer med arbetslivserfarenhet som har en god planeringsförmåga med ordning och reda, strukturerad och har lätt att samarbeta i ett litet företag med högt i tak. Bor du i området och vill ha nära till jobbet så är det även ett plus.
Välkommen med din ansökan. För rätt person erbjuder vi ett stimulerade arbete med trevliga medarbetare i ett framgångsrikt företag. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista anmälningsdag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-mail
E-post: mattias.hermansson@markbric.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Prod.personal kvällsskift". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mark Bric AB
(org.nr 556300-4893)
Elvägen 1 (visa karta
)
443 61 STENKULLEN Kontakt
Produktionschef
Mattias Hermansson mattias.hermansson@markbric.se Jobbnummer
9466304