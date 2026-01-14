Produktionspersonal inom betongindustri
Fiks Bemanning & Rekrytering söker nu produktions medarbetare till en industrikund i Hallstahammar. Uppdraget inleds med upplärning och passar dig som vill arbeta inom industriell tillverkning och kan vara flexibel.Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Tjänsten startar med upplärning under vecka 6-7, därefter arbete i produktion under vecka 8-10. Efter denna period ingår du i en personalpool och bokas in vid behov.
Beroende på prestation, tillgänglighet och kundens behov finns det goda möjligheter till mer kontinuerligt arbete och heltid över tid.
Arbetstider
• Dagtid, måndag-fredag
• Möjlighet att arbeta i 2-skift kan förekomma framöverDina arbetsuppgifter
Du arbetar i en automatiserad industrimiljö där prefabricerade betongelement, så kallade plattbärlag, tillverkas. Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
• Förberedelse av gjutbord
• Montering av formar och ingjutningsdetaljer
• Arbete vid olika stationer i produktionen
• Efterbearbetning och avformning av plattbärlag
• Enklare kvalitetskontroller
Arbetet är fysiskt och sker i ett högt tempo. Upplärning sker på plats.Kvalifikationer
• Erfarenhet av industri- eller produktionsarbete är meriterande
• Truckkort är meriterande
• Traverskort är meriterande
• Svenska i tal och förståelse krävs av säkerhetsskälDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
• Ansvarsfull och pålitlig
• Noggrann och säkerhetsmedveten
• Flexibel och samarbetsvillig
• Bekväm med att arbeta fysiskt
• Trivs med lagarbete och förstår att allas insats påverkar helhetenÖvrig information
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om verksamheten
Fiks erbjuder inhyrning av personal för både kortare och längre uppdrag.
Fiks ska upplevas som en naturlig samarbetspartner när och där behov av personal uppstår.
Genom en nära relation mellan företag och personal arbetar vi tillsammans för att nå gemensamma mål. Vår ambition är att skapa nöjda kunder och nöjd personal.
Vi rekryterar kompetent personal, utvecklar och bemannar kundens verksamhet utifrån aktuella behov.
Vår snabbhet och kompetens är vår styrka - och er möjlighet.
Fiks Group är ett auktoriserat bemanningsföretag via Almega.
Företaget grundades 1997 i Eskilstuna och finns idag representerat över stora delar av landet.
Vi bemannar era behov. Ersättning
