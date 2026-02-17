Produktionspersonal
2026-02-17
Saft-koncernen är ledande inom forskning, utveckling och tillverkning av högteknologiska batterier för industri-, kommunikations-, rymd- och försvarsapplikationer. Koncernen har drygt 4,000 anställda, 31 säljkontor runt om i världen och 16 tillverkande enheter. Saft är ett helägt dotterbolag till TotalEnergies som är ett stort världsomspännande bolag inom energibranschen. På Saft i Oskarshamn arbetar drygt 450 medarbetare som utvecklar, producerar och levererar produkter och tjänster till kunder över hela världen.
Vill du vara med och skapa produkter i världsklass? Bli en del av vårt team på Saft!
Vi söker nu engagerade och ansvarstagande produktionsmedarbetare som vill vara med och driva vår produktion framåt - både idag och i framtiden. Hos oss på Saft arbetar du i ett skickligt team där kvalitet, säkerhet och laganda står i centrum.
Om rollen
Som operatör arbetar du på någon av våra tillverkningsavdelningar. Arbetet sker i skift, och du jobbar tätt tillsammans med kollegor för att nå våra gemensamma mål och säkerställa hög produktkvalitet.
Vi söker dig som:
• Tar eget ansvar och trivs med ett fysiskt arbete
• Har ett noggrant arbetssätt och stort fokus på kvalitet och säkerhet
• Är en lagspelare med positiv inställning och bidrar till god teamanda
Tidigare erfarenhet från industrin är meriterande - men vi välkomnar även dig med annan bakgrund och viljan att lära.
• Minst 18 år
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
För att vi ska kunna erbjuda en säker arbetsmiljö tillämpar vi drogtester och bakgrundskontroller vid nyanställning.
Vi rekryterar för löpande behov, men vi söker även sommarpersonal.Vi tillämpar löpande urval - vänta inte med din ansökan!
