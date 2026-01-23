Produktionspersonal
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Goutera Food AB i Tyresö
Vi behöver fler kollegor och om du tror att du är den rätte så läser du hela annonsen innan du ansöker.
Vi på Goutera tillverkar färsk pasta, pizzadegar och degar i olika former samt färdigrätter.
Om du söker jobb hos oss så har du tidigare arbetat med livsmedelstillverkning (ej restaurang) eller processindustri i någon form eller kanske jobbat på bageri
Du har vana av serieproduktion och vet vad det innebär.
Det är ett flexibelt och omväxlande arbete som kräver att du har kunskap och intresse mat.
Arbetet är emellanåt tungt då mjölsäckarna väger 25kg så bra fysik är en fördel.
Vi är sammansvetsat team som arbetar nära varandra så det som är viktigt förutom arbetsuppgifter är att du trivs med andra människor från många olika kulturer.
Arbetstiderna är normalt 7:30-16:30 måndag till fredag.
Våra kunder är livsmedelsföretag, restauranger samt butiker.
Där ett krav att du talar och skriver svenska såväl i ansökan som på arbetet då vi är ett certifierat företag och det ställs krav på att läsa och dokumentera produktionen.
Har du körkort och körvana i Stockholms innerstad så är det också en merit.
Anställningen kan börja omgående om det är rätt person som läst hela ansökan, så sök snarast.
Vi tar endast emot fullständiga ansökningar (EJ via sökmotorer) via mail, dvs ett personligt brev och en CV (i pdf-format) till jobb@goutera.se
Och märk det med "Produktionspersonal"
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Endast vi mail direkt till jobb@goutera.se
E-post: jobb@goutera.se
Detta är ett heltidsjobb.
