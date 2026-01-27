Produktionspersonal - Säsongsanställning
Räckesbutiken Sweden AB / Lagerjobb / Ängelholm Visa alla lagerjobb i Ängelholm
2026-01-27
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Räckesbutiken Sweden AB i Ängelholm
Produktionspersonal i Ängelholm
Vi söker nu efter säsongspersonal till vår produktion i Ängelholm.
Som en del av vårt team kommer du att arbeta med en rad olika arbetsuppgifter.
Vi är i behov av medarbetare som är villiga att arbeta dagtid under vardagar och som trivs med att vara en del av en snabbt växlande produktionsenhet.
Efter säsong finns chans till förlängningPubliceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
* Packning och plockning
* Montering av stolpar
* Rörlaser och svetsning
* Skärning och slipning av glas
Erfarenhet och kvalifikationer:
Vi söker kandidater som brinner för att lära sig mer om produktion. Det är meriterande om du har truck- och/eller traverskort men inte nödvändigt. Det viktigaste för oss är att du passar in i gruppen, vi lär dig resten.
Då all rapportering sker digitalt är det nödvändigt med viss digital och teknisk förståelse.Dina personliga egenskaper
Vi letar efter lagspelare som är självgående och har ett öga för helheten. Du bör vara noggrann, pålitlig och ha förmågan att arbeta effektivt under tidspress. Förmågan att följa instruktioner väl och att delta aktivt i teamets framgångar är också viktigt.
Vad vi erbjuder dig:
* En dynamisk arbetsmiljö med möjligheter till personlig och professionell utveckling
* Möjligheten att vara en del av ett team som strävar mot gemensamma mål
* En lön baserad på Metalls teknikavtal tillsammans med vår egna Lönemodell
* Fördelaktigt friskvårdsbidrag och andra välfärdsinvesteringar.
* Ett starkt pensions- och försäkringsupplägg tillsammans med utökad ledigheter runt helger osv.
Om du är redo att bli en del av vårt gäng och tror att du har vad som krävs för att lyckas i denna roll, uppmanar vi dig att ansöka. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team i Ängelholm!
Ansökningar via mail behandlas ej, sök tjänsten via länken eller på Räckesbutiken.se. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Till alla rekryteringssäljare:
Tack för att du tänker på och vill hjälpa oss. För att vi alla ska kunna använda vår tid på bästa sätt vill vi vara tydliga med att vi har kontakt med de samarbetspartners som vi behöver och i dagsläget inte är intresserade av fler.Om företaget
Räckesbutiken är ett innovativt företag som säljer främst glasräcken för altaner, balkonger och inomhusmiljöer via e-handel i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Österrike, Schweiz, Belgien, Nederländerna & Frankrike. Kunderna skräddarsyr sitt räcke i vår konfigurator, på vår webbsida, https://www.rackesbutiken.se.
Räckesbutikens alla produkter tillverkas, packas och skickas från vår produktionsanläggning i Ängelholm. Tillverkningsprocessen styrs av vårt eget affärssystem som processar varje unik order, dess artiklar och tillverkning. Alla steg i tillverkningen rapporteras och hanteras digitalt.
Sedan 2019, är familjeägda investmentbolaget Beijerinvest ägare till Räckesbutiken. Beijerinvest utvecklar välskötta företag med en stark entreprenörsanda genom långsiktigt värdeskapande.
Vi tycker det är viktigt att ha kul på jobbet, erbjuder hög autonomi, investerar mycket tid och resurser i välmående personal och letar efter någon som delar våra värderingar samt själv bidrar med positiv energi och engagemang.KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Räckesbutiken Sweden AB
(org.nr 556824-1268), http://www.rackesbutiken.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Produktionschef
Nicklas Oddson nicklas.oddson@rackesbutiken.se Jobbnummer
9706558