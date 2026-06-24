Produktionsoperatörer till Easy i Kalix
OnePartnerGroup Norr AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Kalix Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Kalix
2026-06-24
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Vill du arbeta i ett växande teknikföretag där produkterna används av kunder över hela världen? Nu söker EASY sex nya medarbetare till sin produktion i Kalix. Företaget är relativt nystartat, har idag sex anställda och befinner sig i en stark tillväxtfas. För att möta en ökande efterfrågan från internationella kunder förstärks nu organisationen med ytterligare 6 st produktionsoperatörer.
Om jobbet
EASY (EA Systems Yield AB) tillverkar elektronikkomponenter som ingår i avancerad utrustning för vattenmätning. Produkterna används globalt och verksamheten präglas av hög kvalitet, noggrannhet och teknisk utveckling. Företaget bedriver sin verksamhet i moderna och rymliga lokaler centralt i Kalix, där du får möjlighet att vara med och påverka och utvecklas i takt med företagets fortsatta expansion.
I rollen som Produktionsoperatör arbetar du med lödning och ultraljudstvättning av komponenter som används i elektronisk utrustning. Arbetet innefattar även kvalitetskontroller, hantering av produkter samt packning. Du arbetar enligt tydliga arbetsinstruktioner och är en viktig del i att säkerställa att företagets höga kvalitetskrav uppfylls.
Tjänsterna inleds den 27 juli 2026 och omfattar heltid, måndag till fredag klockan 07.00–16.00. Uppdraget är planerat att pågå i minst 12 månader med god möjlighet till förlängning. Rekryteringen genomförs och anställningen blir hos OnePartnerGroup på uppdrag av EASY i Kalix. Som medarbetare blir du en del av EASY:s produktionsteam och arbetar under företagets dagliga arbetsledning.Publiceringsdatum2026-06-24Kvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med praktiskt arbete där precision och kvalitet står i fokus. Du har god fingerfärdighet, kan arbeta koncentrerat även med återkommande arbetsuppgifter och uppskattar att samarbeta med andra. Du behöver ha fyllt 18 år, behärska svenska i tal och skrift. Erfarenhet från produktion, montering, elektronik eller annat praktiskt arbete är meriterande men inget krav, då upplärning sker på plats.
Det här är en möjlighet för dig som vill vara med och utveckla ett växande industriföretag med kunder på en internationell marknad. Hos EASY blir du en del av ett engagerat team där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus, samtidigt som du får möjlighet att växa tillsammans med verksamheten.
Placeringsort: Kalix
Omfattning: Heltid, måndag–fredag 07.00–16.00
Startdatum: 27 juli 2026
Antal tjänster: 6
Anställningstid: Minst 12 månader med möjlighet till förlängning
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.Kontaktuppgifter för detta jobb
Peter Nilsson Sandlund
Rekryteringskonsult, OnePartnerGroup
070-549 94 82peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se
Johan Söderlind
Rekryteringskonsult, OnePartnerGroup
076-767 77 67johan.soderlind@onepartnergroup.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Norr AB
(org.nr 556877-3476)
952 31 KALIX Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
VD
Peter Nilsson Sandlund peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se +46705499482 Jobbnummer
9976208