Produktionsoperatör till SHI Pharma i Vallberga
Trivs du i en miljö där struktur, kvalitet och noggrannhet står i centrum, där du får ta ansvar på riktigt?
Nu söker vi en produktionsoperatör till SHI Pharma i Vallberga. Här blir du en del av ett mindre, erfaret team där man stöttar varandra, arbetar nära verksamheten och där varje person gör skillnad i det dagliga arbetet.
Det här är en roll för dig som uppskattar ordning och reda, tycker om att arbeta metodiskt och känner stolthet i att göra saker rätt.
OM SHI PHARMA SHI Pharma (Svenska Örtmedicinska Institutet AB) grundades 1969 och utvecklar samt tillverkar växtbaserade produkter med väldokumenterad effekt, såsom Kan Jang, Chisan och Femineral.
All produktion, från växtråvara till färdig produkt sker i Vallberga, där bolaget driver en anläggning godkänd enligt både GMP (Good Manufacturing Practice) och HACCP.
Bolaget är nyligen förvärvat av GOBIA Enterprises och står inför en spännande fas med internationell expansion.
OM ROLLEN Du arbetar i en GMP-reglerad produktionsmiljö där delar av arbetet sker i renrum. Rollen är varierad och innefattar hela flödet från råvara till färdig produkt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Uppvägning och blandning av råvaror
Processövervakning och produktion
Montering och packning av färdig produkt
Dokumentation enligt batchprotokoll och avvikelserapportering
Rengöring och underhåll av produktionsutrustning
Planering och struktur i det dagliga arbetet
Här är noggrannhet, kvalitet och hygien en naturlig del av vardagen och något du själv värdesätter högt.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst (6 månaders provanställning), arbetet sker på dagtid (7 -16) med start omgående eller enligt överenskommelse.
OM DIG Du är trygg i dig själv och i ditt arbetssätt. Du vet vad som krävs för att leverera med kvalitet och tar ansvar för att arbetet blir gjort på rätt sätt.
Du trivs i en roll där du får arbeta självständigt, men också vara en del av en liten grupp där man hjälps åt när det behövs.
Vi tror att du:
Har erfarenhet från industriell produktion, gärna inom process
Är van att arbeta med dokumentation (t.ex. batchprotokoll eller avvikelser)
Har arbetat i en regulatoriskt styrd miljö, exempelvis läkemedel eller livsmedel
Har mycket god svenska i tal och skrift
Har en naturlig känsla för ordning, reda och hygien
Är noggrann, ansvarsfull och arbetar strukturerat
Är en person som tar initiativ och arbetar med ett gott självledsarskap
Meriterande:
Truckkort (A och/eller B)
Erfarenhet av GMP-styrd produktion
Erfarenhet av livsmedelsproduktion (HACCP, BRC, IFS)
Vana av manuella processer och äldre maskiner
ANSÖKAN Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM JOB&TALENT Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemannings- och rekryteringsbranschen i grunden.
Vi gör det enklare för företag att hitta rätt kompetens och för människor att hitta rätt arbetsgivare. Med vår moderna plattform och vårt personliga arbetssätt skapar vi långsiktiga matchningar där både individ och verksamhet utvecklas.
Den här rekryteringen är en direktrekrytering till SHI Pharma, där målet är att hitta en person som vill bli en stabil och viktig del av verksamheten över tid. Så ansöker du
