Produktionsnära tekniker till Gotlands Ginfabrik
2025-10-15
Produktionsnära tekniker till Gotlands Ginfabrik - där hantverk möter teknik
Vi på Gotlands Ginfabrik skapar prisbelönt gin och andra destillerade drycker - med hjärtat i den gotländska naturen och händerna i hantverket. Vår produktion präglas av noggrannhet, teknisk precision och en stor dos nyfikenhet. Nu söker vi en praktiskt lagd medarbetare med tekniskt sinne som vill vara med och utveckla vårt destilleri - från råsprit till färdig flaska.
Vad innebär rollen?
Du kommer att arbeta nära produktionen och vara en viktig del av vårt lilla men passionerade team. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Destillation och övervakning av processer
Buteljering, etikettering och packning
Inställning, drift och enklare underhåll av maskiner
Lagerhantering och logistik
Rengöring och ordning i produktionsmiljön
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är praktiskt lagd och gillar att ta i - du har definitivt inte tummen mitt i handen
Har tekniskt intresse och förståelse för maskiner och processer
Har erfarenhet av att arbeta i produktionslinjer, där tempo, precision och samarbete är avgörande
Är nyfiken, noggrann och gillar att lära dig nya saker
Trivs med varierade arbetsuppgifter och kan växla mellan detaljer och helhet
Tidigare erfarenhet från livsmedelsproduktion, bryggeri eller destilleri är ett plus - men vi värdesätter rätt inställning och vilja att växa med oss.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du en unik arbetsplats mitt i den gotländska naturen - där hantverk, teknik och smak möts. Vi är inne i en expansiv fas med stark tillväxt, och söker nu dig som kan stärka vårt team med teknisk kompetens. Du kommer att spela en nyckelroll i att utveckla och förbättra våra produktionsprocesser, maskiner och rutiner. Vi erbjuder en vardag med variation, där du får lära dig allt från destillation till buteljering, maskinunderhåll och smakutveckling. Du blir en del av ett engagerat team som brinner för kvalitet och innovation - och du får vara med och forma framtiden för ett växande hantverksdestilleri.
Ansökan
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan till info@gotlandsginfabrik.se
. Märk mejlet med " Produktionsnära tekniker ".
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info@gotlandsginfabrik.se
Detta är ett heltidsjobb.
Gotland Gin Distillery AB
Sakarias Ronquist sakarias@gotlandsginfabrik.se 0704980011
9559108