Produktionsmontör till ScandiNova Systems!
2025-08-27
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av ett företag där teknik, innovation och kvalitet står i centrum? Hos ScandiNova får du chansen att arbeta med banbrytande teknik i en roll där just du kan göra skillnad. Som Montör blir du en viktig del av resan mot framtidens lösningar.
OM TJÄNSTEN
ScandiNova Systems AB är ett Uppsalabaserat teknikföretag, som är världsledande inom utveckling och produktion av pulsade högspänningsaggregat, så kallade modulatorer. Modulatorer har en nyckelfunktion inom olika typer av användningsområden, tex vetenskaplig forskning, cancerbehandling och livsmedelstillverkning. Mer än 95% exporteras utomlands till bland annat USA, Kina, Indien, Japan och Europa. Bland företagets kunder kan nämnas Varian Medical Systems, Elekta, Cern och MaxIV i Lund.
Som produktionsmontör är du ansvarig för att montera ScandiNovas system, maskiner och kringutrustning enligt tekniska specifikationer och ritningar, du är även ansvarig för att genomföra underhåll, reparationer samt test vid behov. Du välkomnas till ett team med god sammanhållning och bred kompetens där det finns goda möjligheter att lära av varandra och ständigt utvecklas. Du har varierande arbetsuppgifter och har en viktig roll i verksamheten.
Planerad start för tjänsten är vid årsskiftet till 2026, intervjuer hos ScandiNova sker under oktober/november 2025.
Du erbjuds
• En arbetsplats med god sammanhållning och teamkänsla
• Stora utvecklingsmöjligheter
• Varierad arbetsuppgifter i produktionsmiljö
Dina arbetsuppgifter
I tjänsten som produktionsmontör arbetar du i huvudsak med:
• Tolka och analysera tekniska ritningar samt scheman för att utföra montering
• Kablera och montera modulatorer
• Utföra tester, reparationer och underhåll av modulatorer och system
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avklarad gymnasieexamen, gärna inom elteknik, VVS eller mekanik
• Har tidigare erfarenhet av montering samt förmåga att tolka tekniska och mekaniska ritningar
• Har ett tekniskt intresse
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift, då arbetet sker på båda språken
Det är meriterande om du har
• Har tidigare erfarenhet av VVS, kalibrering eller mekanik
• Har truckkort A & B samt Traverskort
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Hjälpsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs gärna mer om ScandiNova på deras hemsida
