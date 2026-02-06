Produktionsmontör - Uppsala

WeStaff Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Uppsala
2026-02-06


Produktionsmontörer sökes till högteknologisk produktion i Uppsala
Är du händig, gillar teknik och vill arbeta med både elektronik och mekanik? Vi söker nu flera produktionsmontörer till ett världsledande teknikföretag i Uppsala.
Det här är en roll för dig som vill arbeta praktiskt med avancerade tekniska produkter i en modern produktionsmiljö med stark teamkänsla och goda utvecklingsmöjligheter.
Heltid, dagtid (mån-fre) Start: april 2026 Plats: Uppsala

Exempel på arbetsuppgifter:
Som produktionsmontör kommer du att arbeta med montering och test av tekniska system och utrustning. Du kommer bland annat att:

Montera enligt ritningar, instruktioner och elscheman

Kablera och montera tekniska system

Testa, felsöka och utföra enklare reparationer

Utföra underhåll vid behov

Dokumentera arbete i digitala system

Delta i förbättringsarbete i produktionen

Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och tekniskt intresserad. Du trivs i en praktisk roll där du arbetar tillsammans med andra och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du kan till exempel ha utbildning eller erfarenhet inom el, mekanik, VVS eller produktion.

Vi söker dig som har:

Gymnasieexamen, gärna med teknisk inriktning

Erfarenhet av montering eller tekniskt arbete

Förmåga att läsa tekniska ritningar

God vana av handverktyg

Svenska och engelska i tal och skrift

Grundläggande datorvana

Meriterande:

Erfarenhet av VVS, kalibrering eller mekanik

Truckkort A & B

Traverskort

Publiceringsdatum
2026-02-06

Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.

Om Westaff Sweden
Westaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs gärna mer på www.westaff.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
Arbetsgivare
WeStaff Sweden AB (org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Malte Månson Verkstäder AB (visa karta)
752 28  UPPSALA

Arbetsplats
WeStaff Sweden

