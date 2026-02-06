Produktionsmontör - Uppsala
2026-02-06
Produktionsmontörer sökes till högteknologisk produktion i Uppsala
Är du händig, gillar teknik och vill arbeta med både elektronik och mekanik? Vi söker nu flera produktionsmontörer till ett världsledande teknikföretag i Uppsala.
Det här är en roll för dig som vill arbeta praktiskt med avancerade tekniska produkter i en modern produktionsmiljö med stark teamkänsla och goda utvecklingsmöjligheter.
Heltid, dagtid (mån-fre) Start: april 2026 Plats: Uppsala
Exempel på arbetsuppgifter:
Som produktionsmontör kommer du att arbeta med montering och test av tekniska system och utrustning. Du kommer bland annat att:
Montera enligt ritningar, instruktioner och elscheman
Kablera och montera tekniska system
Testa, felsöka och utföra enklare reparationer
Utföra underhåll vid behov
Dokumentera arbete i digitala system
Delta i förbättringsarbete i produktionen
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och tekniskt intresserad. Du trivs i en praktisk roll där du arbetar tillsammans med andra och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du kan till exempel ha utbildning eller erfarenhet inom el, mekanik, VVS eller produktion.
Vi söker dig som har:
Gymnasieexamen, gärna med teknisk inriktning
Erfarenhet av montering eller tekniskt arbete
Förmåga att läsa tekniska ritningar
God vana av handverktyg
Svenska och engelska i tal och skrift
Grundläggande datorvana
Meriterande:
Erfarenhet av VVS, kalibrering eller mekanik
Truckkort A & B
Publicering sdatum2026-02-06
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om Westaff Sweden
Om Westaff Sweden

Westaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter.
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7188881-1829949". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Malte Månson Verkstäder AB (visa karta
)
752 28 UPPSALA
