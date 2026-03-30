Produktionsmekaniker Dynacon/Labotek
Om Dynacon & Labotek Nordic
Labotek Nordic AB levererar kringutrustning för nordisk plastindustri från en rad välkända leverantörer. Som ledande leverantör kan vi erbjuda utrustning inom alla delar såsom, materialhantering, dosering, blandning, kylsystem, transportband, återvinning, samt varmkanaler. Labotek Nordic erbjuder också processhjälpmedel samt renkörningscompound.
Som ett affärsområde inom Labotek Nordic agerar DynaCon Europe som distributör av DynaCon transportband från Dynamic Conveyor Corporation på den europeiska marknaden. Dynamic Conveyor Corporation är baserat i Michigan, USA och har erbjudit innovativa modulära transportlösningar till industrin i över 30 år.
Det modulära transportbandsystemet DynaCon är perfekt för företag som letar efter mångsidiga och flexibla transportlösningar för att öka produktiviteten. Transportbanden kan byggas helt efter individuella behov och krav tack vara DynaCon's lätta modulära design. Den modulbaserade konstruktionen gör dem oändligt ombyggnadsbara, lätta att transportera, lite underhåll och mycket energieffektiva.Publiceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
Dynacon söker en produktionsmekaniker inom tillverkning av transportband. Som vår produktionsmekaniker kommer du att delta i produktionsprocessen genom att tillverka och montera transportband i enlighet med produktionsplanen och kundkrav. Du ansvarar för att säkerställa hög kvalitet på produkterna och effektiv hantering av produktionsutrustning och verktyg.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att:
Tillverka och montera transportband enligt produktionsplanen och kundkrav
Följa tillverkningsprocessens steg och säkerställa att rätt material och komponenter används
Övervaka och utföra underhållsuppgifter på produktionsutrustning och verktyg
Vara en drivande del i arbetet att utveckla och automatisera produkterna
Tjänsten startar som ett bemanningsuppdrag hos oss på HIREQ. För rätt person kommer anställningen övergår i en anställning hos Dynacon/Labotek efter inhyrning.
Din Profil
Som verkstadsmekaniker hos oss har du möjligheten att arbeta nära din hemort och bli en del av en lokal arbetsgemenskap. Du kan säga farväl till pendling och hektiska trafiksituationer, och i stället njuta av en lugnare tillvaro i Skurup. Dessutom ger en lokal arbetsplats dig möjligheten att bygga starka relationer med kollegor, och leverantörer i ditt närområde.
Vi söker dig som har erfarenhet av tillverkning av mekaniska produkter samt kunskap i materialbearbetning och mekaniskt montage. Du har också erfarenhet och kunskaper av användning av handverktyg och styrda maskiner. Då vi tror att utvecklingen av våra transportband går mot en alltmer automatiserad nivå ser vi gärna att du har intresse/kunskaper inom el och automation.
Du är noggrann, metodisk och en pålitlig kollega som har förmågan att hitta effektiviseringar i produktionsmiljö. Vi söker också dig med god kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta i ett team. Utöver dessa kvalifikationer söker vi dig som tycker om att identifiera och lösa tekniska utmaningar. Du trivs i en tjänst där du får arbeta självständigt och driva processen utan övervakning. Tjänsten innebär en hel del möjlighet till personlig utveckling och vidareutbildning och vi värdesätter om du har ett stort intresse för automation.
Vi ser gärna att du har förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift. Har du truckkort är detta meriterande.
Denna rekryteringsprocess
I denna rekrytering samarbetar Labotek och DynaCon med HIREQ. För ytterligare information kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Vi ser fram mot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hireq AB
(org.nr 556878-4275), https://jobb.hireq.se
Fabriksgatan 1 (visa karta
)
274 30 SKURUP
